La boxer cieca Una bellissima boxerina era stata abbandonata, era cieca e difficilmente ce l'avrebbe fatta da sola

Una famosissima associazione di volontariato presente in Spagna, ha raccontato una storia realmente accaduta di una boxerina abbandonata in pessime condizioni. La boxerina in questione era stata lasciata sola vicino un locale della città, dato che era cieca non riusciva a trovare del cibo e quindi era ormai diventata scheletrica per il troppo tempo senza mangiare né bere.

Notata dai ragazzi dell’associazione capirono che non aveva molte possibilità di vita e quindi decisero di portarla immediatamente dal veterinario. Una volta lì il veterinario descrisse una situazione clinica preoccupante in quanto la cagnolina era fortemente malnutrita e dovevano subito intervenire dandogli del cibo proteico e aiutarla a mangiarlo in quanto era cieca.

In più il veterinario curò tutte le ferite della povera cagnolina e anche tutte le escoriazioni che aveva sulle gambe.

La boxerina grazie a tutte le cure e le attenzioni del veterinario riuscì a stare meglio, recuperò le forze ma purtroppo rimaneva il problema della sua cecità.

Una volta guarita venne portata al rifugio dai ragazzi dell’associazione di volontariato, dove c’erano anche altri cani con i quali fece subito amicizia ma la cosa stupefacente è che la cagnolina stando meglio recuperò anche la vista e tornò a giocare e a divertirsi insieme a tutti gli altri cani del rifugio.

I volontari rimasero davvero contenti delle condizioni della boxerina e stupefatti del fatto che avesse recuperato la vista. Oggi la boxerina è felice e vive in una condizione di benessere, riceve tutte le cure necessarie ed ha tutto ciò di cui ha bisogno.

Il bellissimo gesto di altruismo da parte dei ragazzi dell’associazione ha salvato un’altra vita, spero che avvenga un pò più di sensibilizzazione verso questi orribili episodi e non ci siano persone che abbandonino o maltrattino gli animali.