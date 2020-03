La cagnolina abbandonata che aveva appena partorito Abbandonata cagnolina in un secchio della spazzatura, dopo che aveva appena partorito

L’abbandono degli animali, purtroppo è una piaga sempre più diffusa e nonostante le leggi che sono state create, eliminarla sta diventando un lavoro impossibile. Poche settimane fa, i poliziotti di Michigan, hanno ricevuto una segnalazione su una cagnolina abbandonata in un cassonetto della spazzatura.

Vista la situazione drammatica, sono andati subito sul posto, ma la scena che si sono trovati davanti è stata davvero drammatica. Qualcosa che nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vedere.

La dolce cagnolina, era seduta all’interno del secchio, con gli occhi tristi. Era malnutrita e disidratata a livelli atroci e vederla ha spezzato i cuori di tutti.

I poliziotti, si sono avvicinati a lei per cercare di conquistare la sua fiducia, ma è proprio in quel momento che hanno fatto una scoperta molto triste.

La cucciola aveva partorito da poco ed era triste perché non poteva stare vicino ai suoi piccoli. Infatti gli agenti, hanno iniziato a cercarli nella zona, ma dopo diverso tempo, non sono riusciti a trovare nulla.

La cagnolina, ora, è stata ricoverata nel rifugio di Humane Society e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno per tornare ad essere sana ed in salute. Nonostante questo, la sua tristezza ancora non è andata via, poiché il suo unico desiderio è quello di stare vicino ai suoi bimbi.

I poliziotti stanno ancora continuando le loro indagini e vogliono trovare a tutti i costi, la persona che ha commesso una crudeltà del genere. Pensano inoltre, che abbiamo abbandonato il cane dopo che ha partorito, per vendere i suoi cuccioli.

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa, per questo è importante cercare di fare la nostra parte, nell’aiutare animali in difficoltà e soprattutto denunciare nel caso in cui ci si trovi davanti ad una scena di crudeltà e cattiveria.

Nessun cucciolo dovrebbe mai subire un abbandono o dei maltrattamenti. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici!

