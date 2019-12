La cagnolina ruba la pizza per un motivo ben preciso La cagnolina ruba la pizza ed i volontari poco dopo scoprono il suo segreto

Era un giorno come gli altri per dei ragazzi della California, che per la pausa pranzo, avevano deciso di andare a mangiare in un parco. Mentre erano lì, una dolce cagnolina si è avvicinata a loro piano piano e dopo avergli rubato della pizza, è scappata via.

I ragazzi sapevano che era una randagia, poiché si poteva capire dalle sue condizioni, così invece di far finta di nulla, hanno deciso di chiamare i volontari di Peninsula Humane Society.

I ragazzi, quando hanno sentito quella segnalazione, sapevano che dovevano fare qualcosa molto in fretta ed infatti senza rifletterci, sono saliti subito sulle auto e sono andati a cercarla.

Una volta arrivati sul posto, hanno dovuto girare per diversi minuti per trovarla, ma alla fine, hanno scoperto che la cagnolina non era sola.

La piccola, quando ha visto quelle persone che erano andate lì per aiutarla, ha deciso di far prendere anche i suoi cuccioli, poiché senza di lei avrebbero sicuramente perso la vita e lei non poteva permetterlo.

Erano sei ed i volontari, quando li hanno trovati, li hanno presi immediatamente e portati nel loro rifugio. Avevano bisogno di cure mediche, insieme alla loro mamma. In strada, nessuno di loro sarebbe riuscito a sopravvivere.

I ragazzi li hanno aiutati ed ora tutta la famiglia è affidata ad una coppia affidataria, che sta facendo di tutto per farli stare bene e per donargli l’amore e le cure di cui hanno bisogno. Molto presto arriveranno degli amici umani anche per loro. Ecco il video del loro salvataggio di seguito:

La loro amata mamma è sempre con loro e li ama incondizionatamente. Uno di loro ha già trovato una nuova famiglia e molto presto arriverà il momento giusto anche per gli altri.

