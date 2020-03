La corrida è stata cancellata: più di 100 tori sono salvi Il Coronavirus fa saltare la Corrida, così 120 tori sono salvi

Se è vero che la pandemia del Coronavirus ci costringe a stare a casa e a fare i conti con la lontananza a volte insostenibile delle persone che amiamo, è altrettanto vero che non tutti i mali vengono per nuocere. Con il virus che si diffonde a macchia d’olio in tutto il mondo la Corrida è stata annullata: oltre 100 tori sono salvi.

Come ormai sappiamo i tori sono protagonisti e vittime di questo evento-spettacolo radicato nella cultura e nella tradizione spagnola. Nonostante sia criticato da tutto il mondo, il Paese non ha voluto rinunciare al crudele spettacolo che vede tori innocenti diventare delle vittime soltanto per rispettare una tradizione antica.

Da quando però il Covid-19 è arrivato anche nella nazione iberica, come è accaduto in Italia, le abitudini dei risiedenti del posto sono totalmente cambiate. Tra gli eventi annullati ecco anche la Corrida, una notizia questa più che buona in un tempo momento storico davvero difficile. Che sia questa l’occasione giusta per abbandonare per sempre questa terribile tradizione spagnola?

Attualmente il Paese ha sospeso 21 corride a causa del Coronavirus, questo arresto inaspettato salverà la vita a 120 tori che altrimenti sarebbero state vittime del crudele spettacolo. Forse questa può essere davvero l’occasione per riflettere sull’abolizione totale di uno spettacolo troppo cruento per essere ammesso ai giorni nostri.

Come è stato specificato dal Paese si tratta di uno stop momentaneo ma potrebbe essere un momento perfetto per cambiare le cose e rispondere in maniera positiva e definitiva a tutte quelle voci che vorrebbero la sospensione definitiva di uno spettacolo ormai obsoleto che crea soltanto sofferenza nei confronti dei tori.