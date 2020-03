La curiosa tana del coniglio Un ragazzo mentre camminava ha calpestato qualcosa che sembrava della terra ma invece era tutt'altro

Riconosco che amo camminare sull’erba e lo faccio ogni volta che posso. Ma riconosco anche che devi stare attento. Può essere molto spiacevole calpestare serpenti, vespe e api, sia per noi che per loro. Non solo noi umani abbiamo sempre amato vagare liberi nei campi. Ma questo articolo non riguarda i pericoli trovati nell’erba. Al contrario, esamineremo da vicino un altro visitatore che può abitare nel tuo giardino ed al quale non vogliamo fare del male.

Come molti di noi, ho notato delle macchie scure sull’erba. Molto spesso è probabile che i nostri amici a quattro zampe posino un nido sull’erba, e non è sorprendente. È abbastanza naturale. In effetti, è quello che vide un proprietario di abitazione nell’Ontario americano. Notò una macchia marrone iniziò a muoversi all’improvviso.

Quindi ha chiesto aiuto agli esperti. Mentre si avvicinavano al punto di erba marrone, videro che era asciutto e appassito. Quindi hanno deciso di registrare un video clip. Questi punti non erano escrementi di cani come apparentemente sembrava.

Era esattamente una tana di coniglio! Quando sollevarono l’erba secca, c’erano diversi cuccioli. E questo era sorprendente. Le tane di coniglio spesso si nascondono lì per mantenere i cuccioli al riparo e offrire loro una migliore protezione dai predatori.

La cosa migliore che puoi fare se trovi mai queste macchie scure sull’erba, secondo gli esperti del video, è andarsene e lasciarle sole. La madre verrà solo due volte per nutrire i suoi piccoli. Presto cresceranno e in poche settimane lasceranno e lasceranno il giardino.

È anche una buona idea tenere gli animali domestici a distanza, se possibile.