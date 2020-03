La donna che lotta per salvare i cani in difficoltà C'è una donna che passa ogni giorno della sua vita a lottare per salvare i cani in difficoltà

Jamie Bunny McKnight è una donna che ci permette di capire che esistono degli angeli su questa terra, anche se non hanno aureole e ali piumate. Esistono i supereroi, anche se non hanno mantelli. Lei è sia un angelo sia un supereroe, che spende ogni giorno della sua vita a salvare i cani che si trovano in difficoltà.

Pawlicious Poochie è un’associazione che si occupa di aiutare i cuccioli in difficoltà, migliorando la loro vita che, altrimenti, sarebbe destinata a essere un vero e proprio incubo. Jamie Bunny McKnight aiuta questi poveri cagnolini a trovare una nuova chance di vita, anche quando tutti hanno perso con loro le speranze.

Jamie Bunny McKnight si occupa di aiutare i cani di strada più anziani, più malati e che avrebbero difficoltà a trovare una famiglia per le condizioni in cui saranno costretti a vivere per sempre. Jamie Bunny McKnight ha deciso di dare vita all’associazione per salvare ogni cucciolo in difficoltà, vittima di abusi o abbandonato.

Da sola ha già salvato più di mille cuccioli: investe non solo il suo tempo, ma anche tutti i suoi soldi per aiutare i cani più vulnerabili, gli ultimi, quelli di cui nessuno si prenderà mai cura.

L’associazione lavora sulle tonalità del rosa per presentare i cuccioli in difficoltà per poterli rendere più allegri. Molti soccorsi sono tristi e scuri, il rosa aiuta a ritrovare fiducia nel futuro.

I cani vengono salvati da ogni parte, anche nei rifugi dove non vengono accuditi a dovere. Jamie si assicura che ogni cane possa vivere nel miglior modo possibile.

Molti di questi cuccioli hanno subito traumi emotivi così forti che difficilmente riusciranno a superarli, ma l’amore di Jamie è una luce in un mondo fino ad allora buio. Molti cani, poi, arrivano ad avere quel lieto fine che sognavano da tempo.

Alcuni rimangono con lei in attesa di essere adottati, mentre altri vivono in modo permanente a casa sua.