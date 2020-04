La donna dà da mangiare ai cani per non far partire loro la fame Questa donna di buon cuore dà da mangiare ai cani che vivono in strada, affinché non patiscano più la fame

Nelle Filippine c'è chi ogni giorno scende in strada per dar da mangiare a cani e gatti in difficoltà, che altrimenti morirebbero di fame. In questo momento di emergenza internazionale sono rimasti in pochi ad aiutare chi ha bisogno, ma c'è un avvocato che quotidianamente si preoccupa di dare una mano ad animali randagi che altrimenti potrebbero morire di fame o di malattie. Lei non li lascia da soli. L'Animal Welfare Society cerca in tutti i modi di garantire benessere e salute agli animali. Purtroppo sono molte le persone che abbandonano cani e gatti in strada, destinati a morire di fame e di malattie. Alcuni si salvano e vengono ospitati nei canili delle città. Ma se non vengono adottati in un tempo prestabilito, purtroppo fanno una bruttissima fine. Ma c'è un avvocato locale che cerca di cambiare le cose. Maureen Lacida Claro è un avvocato di 43 anni che ogni giorno da tre anni dà da mangiare a cani e gatti randagi. Molti utenti sui social network applaudono al suo gesto di buon cuore, aiutandolo anche finanziariamente. Perché fino a oggi Maureen ha pagato di tasca propria tutto il cibo che ha donato agli animali in difficoltà. Grazie alle tantissime donazioni che ha ricevuto da persone provenienti da ogni parte delle Filippine, questo avvocato per i diritti degli animali è molto soddisfatto del risultato. In tempi di pandemia globale da Coronavirus, quando gli animali randagi sono sicuramente lasciati per ultimi e dimenticati, gesti come questi sono lodevoli. A causa della pandemia Covid-19 nessuno esce più per strada e nessuno si ferma ad aiutare gli animali in difficoltà. E poi i ristoranti sono chiusi e gli animali fanno fatica a trovare ogni giorno del cibo fresco da consumare. Per fortuna ci sono persone di buon cuore che nonostante tutto continuano la loro missione.