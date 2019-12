La donna e i delfini una donna mentre faceva wakeboard ha conosciuto alcuni nuovi amici

Il Mare di Cortez raggruppa nove aree naturali protette, note come “Riserva della biosfera del Golfo superiore della California” ed è sede di una serie di specie di animali.

A Godersi le meraviglie di questo luogo unico è stata una coppia che praticava il wakeboard. Il ragazzo stava guidando la barca che trascinava la tavola della sua ragazza. Sembravano sapere molto bene cosa stava facendo mentre attraversavano il Mare di Cortez e lo registravano in video.Ma improvvisamente qualcosa cominciò a muoversi nell’acqua. La ragazza è stata circondata da molte creature. Erano squali? No, era un branco di delfini! I delfini sono noti per essere normalmente molto socievoli e giocherelloni e quando hanno visto questa donna hanno deciso di accompagnarla. Improvvisamente tre di loro saltano a pochi centimetri da lei! la scena fu’ incredibile perché la ragazza era immersa tra i delfini, che la seguivano in ogni movimento che faceva. Era come se nuotassero insieme, lei sulla tavola da wakeboard e loro in acqua. Il video fu’ immediatamente messa sui social ed ha raggiunto immediatamente moltissime visualizzazioni divenendo virale su internet. I delfini sono animali meravigliosi, socievoli, dotati di grande intelligenza e grande senso di adattamento, sono anche molto buoni, giocano e si divertono con i bambini e molte volte rallegrano e fanno divertire gli adulti. Dopo il meraviglioso video i ragazzi tornano molto spesso da quelle parti per incontrare ancora i loro nuovi amici e divertirsi con loro. E’ incredibile come a volte le creature marine possano sorprenderci in tutti i modi, per fortuna questa volta sono stati ripresi in video.