Quando una persona torna a casa, di solito, non vede l’ora di riposarsi un po’, soprattutto se rientra dopo essere stata fuori per molto, magari per lavorare o per fare delle commissioni. Forse anche questa donna tornando a casa voleva solo rilassarsi. Peccato che si sia trovata di fronte a una scena inusuale: un puma che dorme sul divano di casa non capita tutti i giorni, non è vero?

Nel 2018, Lauren Taylor, che risiede in Oregon, negli Stati Uniti d’America, ha condiviso sui social network una visita decisamente inaspettata che ha ricevuto a casa sua. Un leone di montagna, meglio conosciuto come puma, non solo si è introdotto nella sua abitazione, ma ha anche deciso di schiacciare un lungo pisolino sul suo divano.

Sicuramente non si aspettava di trovare un animale di quelle dimensioni e per di più selvatico all’interno della sua abitazione. Dopo un attimo di spavento, che è più che legittimo, la donna ha realizzato un video che poi ha deciso di condividere con tutti gli utenti dei social.

In quel periodo la zona era martoriata da terribili incendi. Per questo la famiglia aveva deciso di mettere nel cortile una fontana con acqua fresca per aiutare gli animali in difficoltà. Il puma ha colto l’occasione per bere e anche per trovare un posto morbido dove dormire.

Entrando nella stanza la donna ha subito visto il felino e ha mantenuto la calma. Ma chi era con lei ha iniziato a urlare e il puma si è rintanato verso la finestra, che però era chiusa. Così si è nascosto dietro il divano impaurito.

Il puma dorme sul divano fino a quando non lo disturbano

La donna ha poi lasciato la stanza e il puma si è riaddormentato beato. Ha però lasciato la porta di casa aperta, così al risveglio l’animale poteva andare via. Ma il puma stava tanto bene lì dov’era.