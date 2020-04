La forza ed il coraggio di Barnabus, Broccoli ed Ellery La forza ed il coraggio di Barnabus, Broccoli ed Ellery, che ha stupito tutti

Un cucciolo chiamato Barnabus, quando è venuto al mondo aveva una palatoschisi molto grave, che gli impediva anche di bere il latte dalla mammella della madre. Nemmeno il veterinario poteva aiutarlo. Per questo una donna, chiamata Laura si è subito presa carico di lui.

Pochi giorni dopo, ha conosciuto la storia di un gattino, chiamato Broccoli, che era in grave pericolo. La giovane ha deciso di prendere anche lui, poiché non poteva permettere che perdesse la vita.

Da quel momento Broccoli e Barnabus sono stati sempre insieme, non si sono separati nemmeno per un secondo. Si facevano coraggio e compagnia a vicenda.

Ogni volta che uno dei due aveva intenzione di mollare, l’altro era lì pronto per sostenerlo ed incoraggiarlo a superare quel momento difficile.

La loro amica umana, Laura è rimasta letteralmente a bocca aperta, nel vedere il rapporto che i due avevano instaurato. Infatti vederli crescere e stare così bene insieme, le riempiva di gioia il cuore.

Poco tempo dopo, quando il piccolo Broccoli era tornato a stare bene, hanno iniziato a fare gli annunci per una nuova famiglia disposta ad adottarlo. In molti si sono fatti avanti per lui, ma alla fine con una dolce coppia, è stato amore a prima vista.

Laura qualche settimana dopo, è venuta a conoscenza della storia di un altro cagnolino, chiamato Ellery, che era venuto al mondo con cinque zampe e che presto avrebbero messo fine alla sua vita. Ha preso anche lui, poiché non poteva permetterlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna ha permesso a tutti e tre i suoi cuccioli di stare ancora un po’ insieme, prima di essere divisi. Broccoli. è andato a vivere con la sua nuova famiglia ed è felice. Mentre Barnabus ed Ellery, hanno instaurato un rapporto speciale e vederli insieme, è davvero meraviglioso. Nessuno avrebbe permesso a questi due cuccioli di vivere, ma la loro amica umana, ha fatto di tutto per donargli la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

Una storia con un lieto fine bellissimo. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il legame speciale tra Gus e Laurie