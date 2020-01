La foto del bambino che dorme per terra, abbracciato al suo cane Questa è la foto che nelle ultime ore si sta diffondendo. Chi è questo bambino che dorme per strada, abbracciato al suo cane?

Questa che vedete di seguito, è la foto che negli ultimi giorni sta impazzendo i social network e sta lasciando dietro di sé tanta commozione e soprattutto tante domande. Un bambino sdraiato a terra che abbraccia il suo cane. Si è addormentato accanto a lui, protetto e sereno. La sua situazione però, non è come quella di altri bambini, perché i due amici non dormono in un letto di una cameretta, ma per strada.

Abbiamo deciso di cercare la storia dietro l’immagine ed abbiamo scoperto che è stata scattata da uomo che vive nelle Filippine, di nome Jem Villomo. Il ragazzino vive facendo l’elemosina, insieme al suo cane, a Manila.

Quando l’uomo ha pubblicato la fotografia, ha spiegato dove il bambino si trovasse ed ha confessato di non conoscerlo, di non sapere niente di lui e di essere amareggiato dal fatto che in quel momento non aveva soldi con sé da potergli dare.

Un bambino che dorme per strada, abbracciato dal suo cane, che nessuno conosce. Perché fa l’elemosina? Dov’è la sua famiglia? Una cosa è certa, questo ragazzino ha un amico sul quale potrà contare sempre, un amico che non lo abbandonerà, ma lo proteggerà ogni giorno e ogni notte, mentre continuerà a fare l’elemosina per strada, per riuscire a sopravvivere.

Dopo la diffusione di queste immagini sul web, è stata inviata una segnalazione al dipartimento locale delle adozioni, che adesso cercherà di rintracciare il ragazzino e di aiutarlo, affinché riesca a trovare una famiglia.

Per il momento non ci sono ulteriori notizie riguardo questa vicenda e il mondo ogni giorno spera di poter leggere che questo bambino sia stato adottato insieme al suo cane. Siamo certi che presto accadrà e nel frattempo siamo sicuri la sua guardia del corpo pelosa, non permetterà che gli accada nulla di male.