La foto di Michelle Hunziker: Tomaso e Lilly teneramente abbracciati Michelle Hunziker ha sempre condiviso il suo amore per gli animali e spesso è stata anche criticata, ma l'ultima foto che ha pubblicato di suo marito, è qualcosa di più...

Pochi giorni fa, la famosa showgirl e conduttrice Michelle Hunziker, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, una tenera foto Tomaso Trussardi, mentre stringe teneramente a se il cagnolino di famiglia, Lilly e l’ha accompagnata con le seguenti dolci parole: “tenero papà… ❤️😂”. La maggior parte delle persone, oggi, condivide la vita con un animale domestico e lo considera come un vero e proprio membro della famiglia, o meglio come un figlio da accudire.

Michelle Hunziker nel tempo è sempre stata criticata per le sue scelte verso gli animali. L’ex modella e suo marito Tomaso, hanno due cagnolini, Lilly e Leone. La prima, mamma del secondo, è stata acquistata e non adottata e questo è il primo motivo per cui gli animalisti l’hanno sempre criticata. Michelle, però, ha dichiarato più volte che adesso farebbe una scelta diversa e adotterebbe un cane bisognoso da un rifugio.

In altre occasioni, la Hunziker è stata criticata per diverse foto che ha pubblicato, come per esempio quella di Leone sdraiato su una coperta di ecopelle, una pelle trattata e non finta pelle.

Michelle però non ha mai smesso di mostrare ai suoi fan, l’amore che ha per gli animali ed è uno dei vip più seguiti, proprio per la sua solarità e simpatia. È una di quelle persone che fa sorridere.

Michelle ha sempre mostrato i loro viaggi sui social network e nella maggior parte, erano presenti anche i loro cani! Ha raccontato più volte che ama portarli con sé e che sono così piccoli, che perfino in aereo viaggiano in modo comodissimo.

“A volte sembra che ti parlino, bisogna solo saperli capire. Hanno un carattere meraviglioso, il loro unico difetto è che appena suona il campanello, abbaiano come matti. Con quelle loro vicini stridule che ti perforano i timpani”.

La foto di Tomaso Trussardi, è stata molto apprezzata, perché l’uomo solitamente sui social network appare sempre in cravatta e non mostra mai questa parte tenera e dolce.

Invece, questo dolce papà ama Lilly esattamente quanto la sua mamma!