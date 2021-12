Le immagini che vi mostriamo oggi sono recentemente diventati virali sul web ed hanno scaldato il cuore di milioni di persone. Un professore ha catturato il momento in cui un suo studente condivide la propria merenda con un cane randagio.

Il ragazzino si trova nel cortile della scuola, al momento dell’intervallo e sta mangiando la merenda preparata dai suoi genitori, in un contenitore di plastica.

L’animale randagio si era intrufolato nella scuola e si stava avvicinando sempre di più al giovane studente.

Quando ha visto gli occhi tristi di quel cane e capito che stava morendo di fame, il ragazzino gli ha dato del cibo con un cucchiaio. Non era sufficiente però, continuava a guardarlo con occhi che imploravano la sua attenzione. Così alla fine, lo studente decide di dargli tutta la sua merenda.

Lo studente in una scuola della Thailandia

Secondo le informazione reperite sul web, le foto sono stata scattate da un insegnante, in un cortile di una scuola della Thailandia.

Stavo assistendo alla scena, un cane e un ragazzino. Ero curioso su cosa avrebbe fatto il mio alunno e vi assicuro che è stato uno dei momenti più belli e dolci di tutta la mia carriera da insegnante.

Non tutti gli alunni avrebbero reagito come lui. Forse la maggior parte avrebbe scacciato via quel “cagnaccio randagio”. Si, perché gli animali che vivono per strada vengono spesso maltrattati ed allontanati, perché le persone sono convinte che portino malattie o chissà che cosa. Ma quel cane aveva solo tanta fama e non dimenticherà mai quel gesto amorevole dello studente di quella storia. Un gesto che per noi può sembrare banale o di poca importanza, ma che ha cambiato la vita a quel randagio.

La gentilezza del calore di un essere umano, un gesto d’amore tra i tanti di odio e maltrattamenti che ogni giorno è costretto a subire.