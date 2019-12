La gattina con due facce è sempre più bella La gattina con due facce è cresciuta. Ecco com'è oggi

Narnia è una gattina diventata famosa in tutto il mondo per una particolarità che la rende unica. Quando è nata insieme ai suoi fratellini, il suo proprietario non poteva credere ai suoi occhi. Narnia era una gattina dal pelo bicolore. E crescendo la gattina diventa giorno dopo giorno sempre più bella.

La piccola Narnia ha la testa di due colori: nero e grigio. Da dove spuntano due grandissimi occhi blu curiosi e vivaci. Narnia sui social network è davvero molto famosa. Per la sua particolarità e perché impossibili non rimanere affascinati da lei.

Narnia è un esemplare di Narnia, British shorthair, diventato famoso su Instagram e su Facebook per il suo volto, perfettamente diviso a metà, una nera e una grigia.

La gatta chimera ha un muso di due colori, mentre il resto del corpo è di un nero intenso molto affascinante.

Narnia, che vive in Francia, è diventata famosa sui social network grazie alla proprietaria Stéphanie Jimenez, che le ha aperto un profilo Instagram.

Narnia è nata il 28 marzo 2017 e fin dai primi giorni di vita è una vera e propria star.

È nata in un allevamento francese, la Cattery of Grace.

Al mondo ci sono altri casi del genere: esemplari sui social le storie di Venus e Quimera. Di solito questo avviene quando subito dopo il concepimento un feto assorbe le cellule di un gemello, così ne derivano caratteristiche genetiche particolari che portano ad avere un muso bicolore. Non ci sono conseguenze per gli animali che nascono con questa caratteristiche. L’unica cosa è la particolare del loro aspetto.

La gattina pare essere del tutto inconsapevole del clamore che il suo muso ha provocato sul web.

Narnia crescendo, sta diventando giorno dopo giorno sempre più bella. Con quel musetto e quegli occhietti vivaci siamo sicuri che sia anche una grande giocherellona.