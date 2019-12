La gente lavora insieme per salvare un cane che correva in autostrada C'è speranza per l'umanità: alcune persone hanno deciso di collaborare e lavorare insieme per salvare un cane che correva spaventato in autostrada

C’è ancora speranza per l’umanità. Come facciamo a saperlo? Perché oggi vi raccontiamo la storia di un povero cane che spaventato correva in autostrada. Tutti si sono fermati per dargli una mano e insieme hanno lavorato per poterlo portare in salvo.

Toby Tinelli stava viaggiando in auto con la moglie lungo un’autostrada a Houston, in Texas. All’improvviso si sono imbattuti in un cane che correva libero e spaventato tra le macchine. Sapevano che dovevano intervenire per evitare il peggio.

E lo stesso hanno fatto tutti gli altri automobilisti, fermando i loro veicoli in mezzo alla strada, per poter creare un blocco protettivo intorno al povero cane. “Circa cinque auto di fronte a me hanno immediatamente attivato le quattro frecce e hanno iniziato a cercare di portare il cane da un lato della strada, per portarlo al sicuro”, ha raccontato l’automobilista.

Tinelli riuscì a fermarsi proprio davanti al cane per impedirgli di fuggire. Il traffico era fermo e tutti i conducenti aspettavano e aiutavano per portarlo in salvo. “È stato un momento fantastico. Ogni macchina in autostrada ha rallentato per aiutare. La gente saltava fuori dalla macchina e gli correva dietro”. E grazie a loro il cane è stato tratto in salvo.

L’uomo ha poi ricostruito i fatti: il proprietario del cane era stato coinvolto in un incidente e forse il cane si era liberato dall’automobile e aveva cominciato a correre lungo la strada molto trafficata, in preda al panico. Fortunatamente, a parte un taglio in una zampa, il cane non aveva ferite gravi. Una storia a lieto fine, grazie all’impegno di tutti quanti.

“Non riesco a crede a quanto sia stato bello, tutti erano calmi e pazienti e hanno lavorato insieme per aiutare quel povero cane. Sono fortunato a vivere in una comunità che ha così tanta gente meravigliosa”, ha poi concluso l’uomo.