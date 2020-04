La gita di Odie e Carmel al Georgia Acquarium La gita di Odie e Carmel al Georgia Acquarium, che gli ha permesso di trovare una nuova famiglia

Vista l’emergenza che sta vivendo tutto il mondo, il Georgia Acquarium ha chiuso le porte per tutte le persone. Però, poche settimane fa, hanno deciso di permettere a due cuccioli, Odie e Carmel, di fare una gita lì dentro. Hanno ripreso tutta la scena e la clip è diventata virale, in pochissime ore.

Nel vedere quelle scene tutti sono rimasti a bocca aperta, poiché anche i due cagnolini, sono rimasti stupiti nel vedere quei pesci, nuotare anche sopra le loro teste.

Chris, è un impiegato dell’acquario, che ha accompagnato i piccoli e che ha ripreso tutto ciò che è accaduto, per mostrarlo al mondo.

Lo scopo di quello persone era proprio quello di creare delle immagini bellissime, da mostrare a tutta la popolazione, visto che in questo periodo è impossibile poter andare lì.

Paige Hale la manager del posto, in un’intervista, ha detto: “Volevamo portare gioia ai giorni delle persone, specialmente durante questo momento ed abbiamo pensato quale modo migliore se non con due cuccioli.

Il team dell’Atlanta Humane Society era entusiasta di aiutarci con questo progetto, ma soprattutto volevano far conoscere a tutti la dolcezza di Odie e Carmel, affinché arrivasse la famiglia perfetta anche per loro. Sono piccoli e non possono essere separati.”

Grazie a questa clip che ha ormai avuto milioni di visualizzazioni, i due fratellini, con sole otto settimane di vita, sono riusciti a trovare una coppia disposta a prendersi cura di loro. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il personale dell’acquario, nel mostrare quelle immagini, oltre a far visitare il posto alla popolazione è riuscito anche a trovare una dolce famiglia per Odie e Carmel, che ha deciso subito di adottarli e di poter passare con loro il resto delle loro vite.

Voi cosa ne pensate di questa idea? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

