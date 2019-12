La mamma, i suoi cuccioli e il trattore la mamma e i suoi cuccioli si trovavano in un campo nascosti sotto un trattore

Questa è la storia di una mamma e dei suoi piccoli cuccioli. A Puerto Rico, in spagna, un contadino si recava, come tutti i giorni, a lavoro nel suo campo. Quel giorno però era differente rispetto a tutti gli altri perché c’era qualcosa di speciale che lo attendeva. Appena arrivato nel campo iniziò subito a lavorare, dopo un pò sentì dei versi, tipo lamento, provenire da sotto il trattore.

Quando all’improvviso si accorse che sotto il trattore c’era una bellissima cagnolona e i suoi cuccioli. Probabilmente la povera cagnetta aveva partorito direttamente lì e non si era più spostata, il contadino provò a prendere i cuccioli per metterli in salvo ma appena provava a sfiorarli la mamma si innervosiva, li proteggeva perché aveva paura che gli si poteva fare del male.

Dopo un pò il contadino accarezzò la cagnolona e lei prese fiducia. Successivamente li prese e li avvolse in una coperta per farli stare al caldo, diede del cibo e dell’acqua alla loro mammina che si tranquillizzò molto, aveva capito che non c’era nessun pericolo.

Vennero tutti adottati, la mamma e un cucciolo dal contadino e sua moglie i quali, avendo un grande campo hanno potuto tenerli per farli crescere dandogli tutto il cibo e le attenzioni di cui avevano bisogno.

Un bellissimo lieto fine per la mamma e i suoi cuccioli che ora vivono assieme alla loro nuova famiglia che si prende cura di loro e non gli fa mancare nulla.

Fortunatamente nel mondo ci sono persone che aiutano gli animali in difficoltà e non fanno finta di niente come purtroppo molti fanno. Bisognerebbe sempre fare come in questo caso, aiutare chi si trova in difficoltà e fare di tutto affinché possa stare bene.