La meravigliosa adozione di Star e Denver La meravigliosa adozione di Star e Denver e di come sono riusciti a trovare la loro nuova famiglia

Star e Denver sono due dolci cuccioli, che non hanno avuto un inizio di vita molto semplice. Un uomo ha trovato, abbandonata, sul ciglio di una strada, la mamma con i suoi otto piccoli. Non poteva lasciarli lì anche lui, così li ha presi e portati nella sua abitazione.

Li ha aiutati a crescere ed a stare insieme, ma visto che erano troppi, ha chiamato i volontari di Helen Woodward Animal Center.

I volontari vista la situazione, sono andati subito sul posto e li hanno presi tutti. Li hanno portati nel loro rifugio, ma più passavano i giorni e più notavano che Star aveva qualcosa di strano.

Non era come i suoi fratellini, non giocava e non correva, ma rimaneva sempre seduta. Quando il medico l’ha visitata, ha scoperto che era sorda ed anche cieca. Aveva bisogno di cure ed assistenza per tutto il tempo.

Denver ha capito subito la situazione della sorellina ed infatti gli è stato vicino per tutto il tempo. L’ha accudita e le ha fatto compagnia, mentre tutti gli altri erano insieme. Amava farle sentire la sua presenza.

Infatti sin da subito, i volontari hanno deciso di farli adottare insieme, poiché la cucciola senza il fratellino, non avrebbe potuto fare molto.

Una dolce coppia, quando è venuta a conoscenza della loro storia, è andata subito al rifugio per conoscerli e tra loro è stato amore a prima vista. Non volevano separarli, ma volevano adottarli entrambi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I ragazzi sono rimasti a bocca aperta dal lieto fine che hanno avuto Star e Denver. Ora vivono nella loro nuova casa, con i loro amici umani, che stanno facendo il possibile per farli stare bene. Il cucciolo ogni giorno si prende cura della sorellina e fa di tutto per non farla sentire diversa.

Questa storia ci ha commosso, ognuno di noi dovrebbe prendere esempio dal cuore e dalla sensibilità degli animali.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La meravigliosa adozione di Sam e Bruto