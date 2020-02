La meravigliosa iniziativa di Kris Rotonda La meravigliosa iniziativa di Kris Rotonda, per donare nuove strutture ai cani del rifugio..

Kris Rotonda è un giovane avvocato, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Proprio per questo motivo, ha sempre fatto il possibile per cercare di salvarli. Ha creato un’associazione, chiamata Jordan’s Way Charities, per aiutare tutti gli animali in difficoltà.

Il nome, è dedicato al suo dolce cane Jordan, che purtroppo, dopo essere stato salvato dal ragazzo, ha perso la sua battaglia a causa di un cancro molto aggressivo.

Kris voleva fare il possibile per cercare di salvarlo, ma nonostante i suoi disperati tentativi, non è riuscito nel suo obiettivo ed ha dovuto salutarlo per sempre. E’ stato un periodo duro per l’uomo.

Poco dopo, però, ha deciso di onorare la morte del suo cucciolo, creando un’associazione no profit, dedicata proprio a lui. Il suo desiderio era quello di poter salvare più cani possibili.

Poche settimane fa, il ragazzo ha deciso di aprire anche una pagina GoFoundMe, ma per il rifugio di Humane Society, che non può dare agli animali che sono lì, ciò che meritano e nemmeno un posto caldo in cui poter dormire.

La struttura ha più di trenta anni ed i cuccioli che vivono in quel posto, devono passare intere notti in strutture all’aperto, con il caldo torrido ed il freddo gelido. Vederli è difficile.

Proprio per questo motivo, Kris ha deciso di passare trenta notti, con tutti questi cani, raccontando la sua esperienza sul web, con la speranza che qualche persona dal cuore gentile, possa aiutarli nel loro obiettivo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’iniziativa di questo ragazzo, è da ammirare, poiché sta mettendo in serio pericolo la sua vita, solo per salvare quella di questi dolci cagnolini, che meritano una seconda possibilità di vita.

Una storia che ci ha commosso, fatela conoscere ai vostri amici, condividete!

