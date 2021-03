La meravigliosa storia di un’amicizia fuori dal comune: Luna è stata rifiutata dalla sua mamma

Quella di oggi, è un l’incredibile storia di un’amicizia speciale. Un rottweiler di nome Venza e una pantera di nome Luna. A diffondere le loro dolcissime immagini sui social network, è stata una donna di nome Victoria, che lavora occasionalmente all’interno di uno zoo siberiano.

Credit: INSTAGRAM / LUNA_THE_PANTERA

Ha sempre dedicato la sua vita alla cura dei felini, quindi sapeva esattamente di cosa aveva bisogno Luna quando è arrivata allo zoo. È stata rifiutata dalla sua mamma che non ha voluto nutrirla e prendersi cura di lei. Senza l’intervento di Victoria, non sarebbe mai riuscita a sopravvivere.

Ha iniziato a nutrirla seguendo una dieta speciale che conteneva tutte le vitamine di cui la cucciola di pantera aveva bisogno.

Giorno dopo giorno, la donna si è recata allo zoo, per fornire a Luna tutte le cure necessarie e piano piano, l’ha vista crescere.

Mi ero così tanto affezionata a lei, che ho deciso di comprarla dallo zoo per darle una vita migliore. L’ho portata a casa e l’ho presentata al mio rottweiler Venza. Dopo lungo processo di inserimento, tra i miei due animali è sbocciata una bellissima amicizia.

L’amicizia tra Luna e Venza

Oggi il rottweiler e la pantera sono diventati inseparabili, esplorano il mondo insieme e condividono tutto. La loro storia si è diffusa in ogni parte del mondo e l’account Instagram di Luna, ha già superato i 170 mila follower. La pantera anche un account Tik Tok, che conta più di 2,2 milioni di fan e un canale YouTube con oltre 80 mila iscritti.

Credit: INSTAGRAM / LUNA_THE_PANTERA

Victoria è un’esperta nel campo della cura degli animali selvatici e sa esattamente come garantire ad una pantera, tutto ciò di cui ha bisogno. Oggi Luna ha 10 mesi e pesa 20 kg.

Credit: INSTAGRAM / LUNA_THE_PANTERA

Tutti i felini, soprattutto quelli grandi, hanno un’intelligenza incredibile e, finché vivono accanto ad una persona, non hanno bisogno di pensare alla caccia, alla strategia o alla sopravvivenza.

Luna è diventata un vero e proprio membro della famiglia di Victoria e non riesce a stare un minuto lontana dal suo amico Venza. In molti stanno riempiendo Victoria di domande, su quale sarà il futuro della pantera e su cosa abbia intenzione di fare. La donna non ha però ancora dato delle risposte.