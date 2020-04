“La mia casa è box umido e freddo, il mio letto un bancale di legno. Dove sei? Mi hai lasciato solo, hai vinto tu!”

“Oggi è una bellissima giornata di sole. Sono salito in macchina con un gran balzo, contento di uscire per fare una passeggiata, con la persona che più amo al mondo. Cerco di stare composto in macchina, come piace a te, mentre osservo il mondo scorrere dal finestrino. Sembri contento mentre sfogli un giornale ricco di fotografie, c’è il mare, la spiaggia… un sogno. Sorridi e il mio cuore lo fa con te”.

“All’improvviso ti sei voltato, c’era un velo di malinconia sul tuo volto. Hai arrestato l’auto bruscamente, sei sceso, mi chiedevo dove andassi… all’improvviso mi sono ritrovato tra i rovi di una rotatoria. ‘Hey, che succede, ti sei dimenticato di me?’. Corro più che posso, come quando rincorro la mia pallina, ma non ce la faccio. Era caldissimo, avevo fame e sete. I giorni passavano e io ero lì, solo. Qualcuno è venuto a soccorrermi, ora sono rinchiuso in un canile, lo hai deciso tu”.

“La mia casa ora è una gabbia, il mio letto un bancale di legno, ho freddo e le pareti sono umide. Non vedo mai la luce del giorno. Nei momenti, purtroppo tanti, in cui sono solo faccio pensieri cattivi, forse al mio posto li faresti anche tu: ‘Essere umano pezzo di m****!!’. Come posso dimenticare quello che mi hai fatto? Forse non lo farò mai, io sono sempre un cane e tu, sei l’uomo… hai vinto!”.

“Dopo tanti giorni bui, è uscito il sole. Sì, è uscito il sole, ma dentro di me è ancora buio, buio pesto e piove. Ripenso alla mia famiglia, vorrei che sapessero che non ho smesso mai di amarli. Chiedo loro di ricordarsi di me”.

Una ragazza ha preso a cuore la storia di questo cucciolo abbandonato, ora sta provando a cercargli una famiglia: “Antonio, 3/4 anni, taglia media. Si trova in un canile privato del Salento. Salvatelo per favore… deve uscire al più presto! “.

Verrà affidato microchippato, vaccinato sterilizzato. Saranno fatte le analisi per malattie mediterranee quali erlichia leishmania e filaria. Adottabile in tutta Italia dopo colloquio pre-affido, nonché firma dei relativi moduli.

Info: ORAA ONLUS Kiara 389 9404438

e-mail: depaolachiara@yahoo.it

Che aspettate!! Troviamo una famiglia per questo splendido cucciolo, forza Antonio, il sole è vicino!!

