Purtroppo molti animali sono costretti a subire abusi e crudeltà. Oggi proprio per questo abbiamo deciso di raccontarvi la storia davvero terribile di una cavalla, chiamata Heidi. Quando è stata trovata era in condizioni disperate. Adesso è tornata a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

Ciò che ha vissuto è davvero straziante, ma nonostante tutto non ha mai perso la voglia di combattere e vivere. Infatti dopo tanto, è riuscita a riprendersi.

I fatti sono iniziati nel 2019. I volontari di RSPCA hanno ricevuto una segnalazione su un cavallo abbandonato nel giardino di una casa disabitata in Inghilterra.

Sapevano che aveva bisogno del loro aiuto, ma quando sono arrivati sul posto, credevano fosse ormai morta. Era a terra e non aveva nemmeno la forza per stare in piedi. Uno dei volontari si è avvicinato per capire meglio ed è proprio a quel punto che ha scoperto che respirava.

CREDIT: FACEBOOK

È stato uno shock per tutti, poiché non credevano fosse possibile una cosa simile. Da quel momento Heidi ha girato diversi rifugi. Ha subito tanti trattamenti, lunghi e anche dolorosi.

La strada per la guarigione della cavalla Heidi

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo a causa del livello basso di proteine che aveva nel sangue, ha dovuto subire una trasfusione di piastrine. Inoltre, i medici le hanno dovuto medicare tutte le ferite aperte che aveva sul corpo.

Per tornare a stare in piedi da sola, ci sono volute 5 lunghe settimane. Tuttavia questa dolcissima cavalla ha dimostrato di avere una grande forza ed una voglia di sopravvivere davvero incredibile. Tutti infatti si sono fatti avanti per aiutarla.

Dal giorno in cui è stata trovata sono passati 2 lunghi anni e per fortuna la sua vita è totalmente cambiata. Ora è felice e sopratutto è in buone condizioni di salute. Ecco il video della sua storia di seguito:

Anche la sua pelliccia è cresciuta e vederla adesso è davvero bellissimo. Heidi, inoltre, ha anche trovato una famiglia amorevole disposta ad adottarla e a donarle il lieto fine che merita ogni animale. Buona fortuna!