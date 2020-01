La passeggiata della libertà della piccola Sandi La passeggiata della libertà della piccola Sandi, dopo aver passato più di 6 anni nel rifugio

Sandi è una dolce pit bull di dodici anni, che ha vissuto per sei lunghi anni nel rifugio di Humane Society. Non aveva mai avuto nessuna richiesta ed i volontari, nonostante i numerosi post che avevano fatto per lei, stavano per perdere le speranze. Per loro era impossibile da pensare, vista la sua dolcezza e la sua personalità.

Nessuno conosceva il suo passato, tutti hanno sempre pensato che abbia vissuto da randagia, per tutto il tempo e che non ha mai trovato una casa calda in cui poter vivere.

Per sei lunghi anni nel rifugio, Sandi ha salutato molti dei suoi amici a quattro zampe. Però, per lei non è mai arrivato nessuno a portarla via.

Un giorno, una giovane coppia, Erin e Cary Rhodes, sono stati costretti a dire addio al loro amato cagnolino e per questo, hanno deciso subito dopo di adottarne un altro.

Volevano donare una nuova possibilità ad un cucciolo meno fortunato. Infatti sono andati nel rifugio di Humane Society per vederne qualcuno. I due quando si sono trovati davanti la piccola Sandi, si sono follemente innamorati di lei.

Tra tutti è stato amore a prima vista ed infatti, hanno subito firmato tutti i moduli per la sua adozione. I volontari, non riuscivano a crederci ed erano al settimo cielo. Infatti per lei volevano fare qualcosa di diverso per salutarla e per donarle la passeggiata della Libertà che merita ogni cane.

Per questo motivo, hanno messo sulla testa di Sandi una corona e l’hanno lasciata uscire su un tappetto rosso. E’ stato un momento commovente, che ha sciolto i cuori di tutti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip poco dopo, è stata pubblicata sul web ed è diventata virale in poche ore. Tutti sono rimasti a bocca aperta dalla storia di questa dolce cagnolina e dal suo bellissimo lieto fine.

