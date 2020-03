La pena detentiva per l’abbandono di animali domestici Nel programma del governo c'è una pena detentiva per chi abbandona gli animali domestici

Purtroppo da ogni parte del mondo gli animali vengono abbandonati. Le persone senza cuore lasciano loro ad esempio la strada, come se fossero oggetti. A loro non importa di essere esseri viventi, con sentimenti e diritti. In Messico le statistiche sono allarmanti, ogni anno mezzo milione di animali, in particolare cani e gatti, vengono scartati nelle strade.

Ciò significa che tre su quattro cani e gatti nel paese non hanno casa, secondo Todo Noticias.

Ma ora questo può cambiare. Ricardo Monreal Ávila, coordinatore del gruppo parlamentare di Morena in Messico, ha annunciato che lancerà un’iniziativa affinché l’abbandono degli animali sia un codice penale federale, in modo che tutte le persone che abbandonano i loro animali domestici possano essere punite con due anni di carcere.

Dei 500.000 animali che vengono abbandonati per le strade ogni anno in Messico, sfortunatamente molti vengono sacrificati perché nessuno li vuole. Ricardo Monreal Ávila afferma che queste azioni “minano il benessere, la salute, l’integrità e la vita degli animali”. Ed è proprio per questo che vuole che le persone che fanno questo agli animali siano condannate al carcere.

Monreal Ávila sottolinea inoltre che oltre alla crudeltà contro gli animali, il fatto di abbandonarli sulla strada ha anche conseguenze per i cittadini, poiché ciò genera problemi ambientali e sociali poiché gli animali generano una spesa economica per lo Stato. L’iniziativa di Monreal Ávila, inizialmente rilasciata da Forbes, prevede tra un mese e due anni di prigione per la persona che abbandona il suo animale domestico. E se l’animale subisce danni o addirittura muore, la pena può aumentare fino a quattro anni.

I media riportano che ci sono circa 23 milioni di animali domestici in Messico, ma solo 5 milioni di loro hanno una casa. Ciò significa che il 70 percento, ovvero 18 milioni di animali domestici, sono senzatetto e abbandonati nelle strade. Purtroppo è solo in un paese, se aggiungessimo il numero di tutti gli animali domestici abbandonati in tutto il mondo sarebbe gigantesco.