La pizzeria che ama gli animali Il proprietario della pizzeria ha fatto un nobile gesto mettendo sui cartoni delle pizze le foto di cani da adottare

I rifugi lavorano duramente per incoraggiare le persone a visitarli e ad adottare i loro animali domestici. Ma a volte la strategia migliore non è far venire le persone a vedere gli animali, ma portarli da loro. Condividere foto di cani e gatti in cerca di casa può essere un ottimo modo per fare conoscere gli animali bisognosi e un rifugio ha trovato un modo molto intelligente per assicurarsi che i loro cani fossero visti dalla loro comunità: Li ha messi sulle scatole della pizza!

La grande idea è stata una collaborazione tra Niagara SPCA e Just Pizza & Wings ad Amherst, a New York. A tutti piace la pizza, quindi sembra essere un ottimo modo per raggiungere tutti i tipi di clienti e forse un modo per decorare scatole di cartone. “Le scatole per pizza sono piuttosto piatte, quindi aggiungi in modo divertente una foto di un cane da riparo”, ha detto ad un giornale locale, coordinatrice dell’evento presso Niagara SPCA .

Il rifugio e la pizzeria non sembrano a prima vista partner redditizi, ma hanno una cosa in comune: Mary Alloy, proprietaria del franchising della pizza, è anche un’entusiasta volontaria per SPCA. Mary ha sempre fatto del suo meglio per aiutare il rifugio con il suo ristorante, ma ora Kimberly ha lanciato una moda ancora più simpatica.

“Una notte Kimberly mi ha inviato un messaggio:” Ciao, che ne dici di mettere le foto dei cani sui cartoni della pizza? ” Mary ha detto alla CNN. “Siamo tutti amanti degli animali qui, e ho ottenuto il permesso del franchise per farlo, quindi mi sono messo subito al lavoro.” Molto presto questa iniziativa è diventata un successo. Alla gente piaceva vedere questi simpatici cani nelle loro scatole per pizza.

Abbiamo avuto molto interesse e supporto dalla comunità e dall’esterno da quando la storia è diventata virale venerdì ”, ha dichiarato Kimberly. Il risultato è incredibile ed è solo l’inizio. Mary e Kimberly sperano che questa collaborazione aiuti tutti i loro animali e con essi possano trovare buone case.