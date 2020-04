La reazione degli agenti di polizia quando hanno visto 6 cani di strada durante la quarantena Ecco un video che mostra la reazione di alcuni agenti di polizia alla vista di sei cani di strada durante il periodo di quarantena

Questa bellissima storia ci arriva dalla città di Cusco, in Perù, dove alcuni agenti di polizia mentre, durante la quarantena, pattugliavano le strade hanno fatto un incontro davvero insolito. Sei cani di strada senza padrone. Secondo voi qual è stata la loro reazione?

L’emergenza Coronavirus ha causato situazioni difficili non solo tra gli esseri umani costretti in isolamento e a non poter, in molti casi, uscire di casa nemmeno per andare a lavorare, perché è tutto chiuso causa lockdown. Anche gli animali randagi stanno soffrendo, perché nessuno pensa più a loro e trovare ora del cibo per strada si è fatto molto difficili.

Qui ci troviamo a Cusco, in Perù. Alcuni poliziotti stanno camminando nello storico mercato di Cascaparo per controllare se la situazione necessita o meno del loro intervento. All’improvviso ecco che gli agenti sono venuti a contatto con sei cuccioli affamati, che cercavano del cibo per sopravvivere. Secondo voi qual è stata la reazione dei poliziotti?

Gli agenti hanno dimostrato di avere un cuore davvero grande. Quando hanno visto i cani randagi disperati sapevano che erano gli unici che potevano aiutarli. E così hanno dato loro un po’ di crocchette e tutto il cibo che sono riusciti a procurarsi, per calmare un po’ la loro fame. I poliziotti si sono presi tutto il tempo necessario per dividere il cibo a disposizione equamente tra i sei cani randagi.

Subito i cani si sono dimostrati grati e felici per quell’aiuto inaspettato. Ma oltre al cibo, gli animali avevano bisogno di un po’ di affetto. E gli agenti non si sono di certo tirati indietro.

Si sono messi ad accarezzarli quando si avvicinavano e a giocare con loro, facendosi rincorrere. Soprattutto un cucciolo era molto divertito del diversivo che si era così creato in queste giornate buie per tutti.

È stato un momento felice, spensierato e divertente per tutti quanti!