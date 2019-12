La reazione del cane che mentre dorme sente il suono della sveglia Ecco un video che immortala la stupenda reazione di un cane che mentre dorme profondamente, sente il suono della sveglia 😂😂

Nessuno di noi ama il suono della sveglia. Quante persone sul telefonino ne hanno più di una a 5 minuti di distanza l’una dall’altra? Questo perché al mattino è difficile alzarsi dal letto. Lo sa bene questo povero cane, la cui reazione mentre dorme profondamente e sente il suono della sveglia è semplicemente incredibile.

Sono tante le persone nel mondo che amano dormire. Non importa quanto abbiamo effettivamente dormito e a che ora siamo andati a letto la sera precedente: la sveglia suonerà sempre troppo presto. E nel momento sbagliato. Quando magari stiamo facendo un sogno bellissimo dal quale non vorremmo mai risvegliarci. O quandi stiamo dormendo così profondamente da non voler assolutamente essere disturbati.

Lo sa bene il cagnolino protagonista del video qui sopra, che a quanto pare è un gran dormiglione, che non vuole assolutamente mai svegliarsi e non ne vuole sapere di sentire il suono della sveglia. Se fosse per lui rimarrebbe a poltrire tutto il giorno, incurante di richiami del padrone o della luce del sole che fa capolino dalla finestra lasciata socchiusa.

Quando questo cane, che evidentemente in quel momento stava dormendo molto profondamente, sente suonare la sveglia, la sua reazione è assolutamente incredibile.

E dimostra quanto l’odio della sveglia non conosca assolutamente specie animale. La odiamo noi esseri umani e la odiano anche i nostri migliori amici. Il cane ha una reazione assolutamente sorprendente. Anche se, a dire il vero, potrebbe essere la reazione di ogni persona su questa terra sorpresa nel proprio letto dal suono della sveglia.

Ma chi glielo fa fare a uscire fuori da quelle calde coperte? Nessuno è pronto per affrontare una nuova giornata. Nemmeno lui. E non le manda certo a dire. Anzi, protesta come protestiamo tutti noi ogni mattina.

E vi chiedete ancora perché sono i nostri migliori amici?