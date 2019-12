La reazione di Blu quando la mamma umana lo rimprovera La reazione di Blu quando la mamma umana lo rimprovera, la scena è esilarante..

I cani ormai sono diventati dei membri fondamentali nelle nostre famiglie e nessuno di noi, riesce più a farne a meno. Oggi, proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di una clip che è stata pubblicata sul web poche settimane fa e che è diventata virale. Il protagonista è un dolce husky chiamato Blu.

La particolarità bellissima di questa razza, è proprio la loro pelliccia folta ed il colore penetrante dei loro occhi. Ogni persona che li guarda rimane incantato.

Nessuno sa, che però, tutti loro hanno un carattere molto forte che non ama farsi sgridare o dare ordini, anche dai loro amici umani.

Blu, infatti, è proprio come tutti gli altri della sua specie e quando la sua mamma umana torna a casa e scopre il disastro che ha creato, non può sgridarlo, poiché lui non riesce a stare in silenzio.

la Clipper riguarda proprio un giorno nel quale la donna, tornata a casa, apre la porta della sua abitazione e nota subito che ci sono diversi oggetti rotti. Sono tutti i giocattoli del cane e almeno questo, la solleva.

Il cucciolo, però, decide di non rimanere lì in silenzio, ma di rispondere e di farsi sentire. Tutti sono rimasti sconvolti dal suo comportamento, poiché non è una cosa che si vede molto spesso.

La sua mamma umana, nel vedere la sua reazione, ha deciso di fare un filmato, che ha pubblicato sul web, poco dopo. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato virale nel giro di poche settimane. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Blu, per tutto il tempo in cui la donna lo ha rimproverato, ha fatto finta di nulla e quando ha finito, ha avuto qualcosa da dire anche lui. Ha iniziato ad ululare e si è anche buttato sul pavimento, come per far capire che lui non era offeso da ciò che era appena accaduto.

Una scena davvero esilarante, che ha fatto sorridere molta gente. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

