La reazione di un cane quando partorisce e vede il cucciolo più debole e più piccolo Ecco la splendida reazione del cane che dopo aver partorito ha visto nella cucciolata il cucciolo più debole e più piccolo

Daisy Duke è una bellissima mamma. Ha dato alla luce 8 splendidi cuccioli, ma subito si è accorta che uno di loro aveva più difficoltà rispetto agli altri. Dopo aver partorito, questo cane, un bellissimo esemplare femmina di cane Labrador, ha visto nella cucciolata un cucciolo più piccolo e più debole. E gli ha dato tutto l’amore che solo una mamma sa dare.

Su internet la storia di Daisy Duke ha fatto il giro del mondo, dimostrando che l’istinto materno appartiene a ogni mamma, umana o animale che sia. La sua cucciolata era composta da 8 cuccioli. Ma la mamma, un bellissimo Labrador, si è subito accorta che uno dei cuccioli aveva bisogno di maggiori cure. E si è messa subito all’opera per farlo stare meglio.

Era la prima cucciolata della cagnolina, non era mai stata mamma prima. E ha ricevuto tutto l’aiuto dei suoi proprietari per prendersi cura dei suoi 8 cuccioli. Ma ce n’era uno con maggiori necessità e lei se n’è subito accorta, mostrando un amore davvero unico e dimostrando di sapere bene quello che doveva fare.

Uno dei cagnolini bianchi era evidentemente più piccolo rispetto agli altri. Non aveva la stessa forza dei suoi fratelli e aveva bisogno di aiuto per nutrirsi. Nonostante l’aiuto dei proprietari, Daisy non si è mai separata da quel cucciolo che aveva più bisogno degli altri della sua mamma.

La mamma si rese conto che aveva bisogno di un aiuto in più, quindi gli dava da mangiare mentre i fratelli dormivano.

Il cucciolo era una femmina e la chiamarono Lucy: la sua vita, come quella dei suoi fratellini e della sua mamma è raccontata in un video su YouTube.

Daisy in ogni situazione ha acconta a se Lucy e la coccola e la bacia, proteggendola per farla diventare grande e forte.

Sono dei cuccioli davvero fortunati ad avere una mamma come lei.