La riunione commovente tra Nonna e Bong La riunione commovente tra Nonna e Bong, che ha commosso l'intero mondo del web

Bong è un dolce cagnolino, che inizialmente aveva trovato una famiglia amorevole disposta ad adottarlo. Dicevano di volergli bene e di fare di tutto per lui. Pochi mesi dopo la sua nascita, però, il cucciolo ha iniziato ad avere diversi problemi nelle sue zampe posteriori.

Quelle persone invece di farlo curare, hanno lasciato che la sua situazione peggiorasse, fino a quando non ha potuto più usarle. Erano completamente paralizzate. A questo punto, quelle persone, hanno deciso di abbandonarlo in un angolo della città. Non volevano più spendere soldi per lui e trovare una soluzione a tutti i suoi problemi di salute.

Una dolce signora, che tutti chiamano Nonna, appena lo ha visto ha iniziato a dargli qualcosa da mangiare e giorno dopo giorno, i due hanno instaurato un legame speciale. Vederli era davvero incredibile per tutti.

Nonostante la povertà, la dolce signora ha fatto di tutto per lui. Fino a quando, un gruppo di volontari è venuto a conoscenza di questa storia ed ha deciso di andare a conoscere Bong e la sua amica umana. Volevano donargli le cure mediche di cui aveva bisogno.

Nonna, quando ha saputo ciò che volevano fare quei ragazzi, è scoppiata a piangere, ma sapeva che era la cosa più giusta per il suo cagnolino. Proprio per questo, è andata con loro nella clinica veterinaria della città. Con analisi e test, il medico ha scoperto che il cucciolo era affatto da Mielite.

Una condizione che colpisce le zampe posteriori, ma che per fortuna si può curare con cure e terapie. La donna, sapeva che doveva lasciarlo lì, ma che poco dopo avrebbe potuto riabbracciarlo. Le fisioterapie, ovviamente hanno portato ai frutti che tutti sognavano. Bong è potuto tornare a correre ed a camminare.

Nonna era a conoscenza di ogni miglioramento del suo amato cagnolino e quando è arrivato il suo momento di tornare a casa, è andata subito a prenderlo. Non voleva aspettare un minuto di più. Ecco il video commovente della loro riunione di seguito:

Oggi Bong, grazie all’aiuto dei volontari e della sua nuova amica umana, è tornato ad avere una vita normale. Infatti la donna, non è più costretta a metterlo dentro un carrellino, per fare una passeggiata, ma può usare un semplicissimo collare, proprio come tutti gli altri cani.

Una storia che ci ha commosso. Io personalmente ho le lacrime agli occhi…

