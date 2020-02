La riunione di Trixie con i suoi amici umani La riunione di Trixie con i suoi amici umani, dopo 3 lunghi anni..

Trixie è una dolce maltesina, che nella vita aveva tutto ciò che un cane può desiderare. Una dolce famiglia disposta a prendersi cura di lei ed una casa calda in cui poter vivere. Tre anni fa però, è accaduto qualcosa di davvero drammatico, che ha sconvolto tutti i suoi amici umani.

Era un giorno come gli altri e tutti erano in casa a fare le solite faccende. Avevano fatto uscire la cucciola, per farle fare i suoi bisogni ed in giro non c’era nulla di strano.

All’improvviso però, quando uno dei suoi amici umani, è uscito fuori per far rientrare Trixie, ha scoperto che non c’era più.

Hanno iniziato a cercarla ovunque, per tutto il quartiere e per tutta la città, ma ogni loro tentativo si è rivelato inutile. Non riuscivano proprio a capire come fosse potuta accadere una cosa simile.

La famiglia dopo diverse settimane aveva ormai perso le speranze e tutti credevano che la piccola Trixie fosse andata via da questo mondo per sempre. Avevano il cuore a pezzi, ma nessuno è riuscito a fare nulla per ritrovarla.

Tre anni dopo questo spiacevole evento, un uomo, che viveva a Turlock in California, era andato a fare la spesa al Walmart e quando è uscito nel parcheggio, ha trovato un piccolo maltese che girava tra le auto.

Si è avvicinato e quando ha capito la sua situazione, lo ha preso in braccio e lo ha portato dal veterinario. Il medico ha scoperto che aveva un micro chip e grazie a questo, sono riusciti a risalire alla famiglia. Era la piccola Trixie. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Gli amici umani hanno pagato un biglietto ad un agente di polizia, che ha riportato a casa la piccola. Nessuno sa come sia arrivata in quel luogo, lontana migliaia di chilometri da casa, ma la cosa che ha reso felice la famiglia, è che la cucciola non si è mai dimenticata di loro.

Nessuno di noi dovrebbe mai perdere la speranza e questa storia ne è la dimostrazione. Condividete con i vostri amici!

