La routine di Rush per trovare una famiglia Rush il cane diligente che si rifà il letto, solo per trovare una famiglia..

Rush è un dolce pit bull, che ha vissuto la maggior parte della sua vita da randagio. Non ha mai avuto una casa o un posto caldo in cui potesse rifugiarsi. I volontari di SICSA Pet Adoption Center, appena hanno saputo tutto di lui, sono andati a conoscerlo, per provare a donargli una nuova possibilità di vita.

Il cucciolo quando ha visto i ragazzi, era felice, forse perché sapeva che erano andati lì, solo per aiutarlo ed infatti li ha lasciati lavorare.

Quando l’hanno portato nel rifugio ed ha incontrato gli altri cagnolini, è sempre stato molto dolce e vivace ed infatti i volontari credevano che sarebbe arrivata la famiglia giusta per lui, molto presto.

Purtroppo però, molto spesso non accade tutto quello che si pensa. Molte persone sono andate nel rifugio per conoscere Rush, ma ogni volta facevano un passo indietro, poiché pensavano che essendo un pit bull, fosse aggressivo.

Per molti mesi, il cucciolo ha visto tutti i suoi amici a quattro zampe andare via, con le loro famiglie, mentre lui non ha mai avuto nemmeno una possibilità.

Un giorno, i volontari hanno notato che sapeva mettere a posto la sua copertina. La prendeva con la bocca ad ogni angolo e la stirava benissimo. Voleva fare vedere a tutte le persone che il suo box era in ordine.

Poco dopo, per Rush quella era diventata una vera e proprio routine ed infatti i ragazzi, hanno deciso di pubblicare la sua clip sul web. E’ diventata virale in poche ore. Ecco il video del dolce cagnolino di seguito:

Alla fine, una dolce coppia si è fatta avanti per adottarlo e quando sono andati al rifugio per conoscerlo, tra loro è stato amore a prima vista. Da quel momento in fatti l’espressione triste dal volto di Rush è sparita per sempre.

Una storia con un lieto fine bellissimo, che ci ha commosso. Adottate i cani nei rifugi e donategli una seconda possibilità di vita.

