Tutto quello che devi sapere per prenderti cura di Fido

Quanto ti prendi cura della salute mentale del tuo cane? Se sappiamo che è assolutamente fondamentale prenderci cura del suo corpo, lo stesso dovremo fare con la loro testa. Perché anche gli animali domestici possono soffrire di stress, di ansia, di depressione. Molti i veterinari che invitano a prestare molta attenzione, perché i cani sono molto simili a noi esseri umani. E possono soffrire anche di problemi a livello mentale.

Come ci prendiamo cura della salute del corpo dei nostri cani, lo stesso dobbiamo fare per la salute mentale. Perché sappiamo che il benessere fisico di Fido è fondamentale, ma anche quello mentale è assolutamente fondamentale, perché potrebbe influire sulle condizioni generali di Fido.

Se il cucciolo si comporta in un certo modo, magari ha comportamenti che non ha mai avuto o che sono insoliti, con tutta probabilità potrebbe soffrire di stress o di qualche altro disturbo mentale. Soprattutto se ci sono stati cambiamenti a casa o ha subito un trauma.

Come proteggere la salute mentale del cane

Ogni proprietario dovrebbe aiutare il proprio cane e capire quando le cose non vanno come dovrebbero. Loro sono sempre lì quando stiamo male e noi dobbiamo essere al loro fianco quando sono loro a chiedere aiuto.

Ovviamente non ci sono soluzioni infallibili, ma ci sono dei comportamenti che possiamo adottare per comprendere subito se Fido sta bene o no.

Dobbiamo prestare attenzione a questi segnali:

Il cane si comporta in modo strano.

I suoi comportamenti sono cambiati.

Il cane mostra il bianco negli occhi, ha le orecchie basse, sbadiglia di continuo e ansima.

Diminuzione dell’appetito.

Rimane sempre isolato da persone e animali domestici.

Si nasconde sempre.

Trema di continuo.

È aggressivo e ha un comportamento distruttivo.

Il consiglio, se noti alcuni di questi comportamenti anomali, è quello di andare subito dal veterinario per capire cosa sta realmente accadendo.