La scelta tra il marito e i suoi cani Una donna deve scegliere tra il marito ed i suoi cani

Dicono che ci sono persone che amano gli animali più dei cani e il caso di Liz Haslam, 49 anni, sembra essere uno di questi. Liz Haslam è di Suffol, nel Regno Unito, e recentemente ha lasciato il marito dopo 25 anni di matrimonio. Le diede un ultimatum: “o io o i cani”, optò per i suoi amici pelosi.

Liz Haslam e Mike si sono conosciuti all’età di 16 anni quando hanno frequentato il liceo, si sono sposati e hanno avuto un figlio. A Liz sono sempre piaciuti i cani e la coppia fino a poco tempo fa condivideva una casa di campagna con due camere da letto con un totale di 30 cani.

“Mio marito ha detto siamo io o i cani, da allora non ho più saputo o sentito parlare di lui”, ha detto Liz al Daly Mail. “Ho pensato che dopo 25 anni, avrebbe dovuto sapere che rinunciare ai cani non era la mia intenzione”, ha detto che suo marito era stanco di tutto ciò che richiedeva la cura di 30 cani, ma per Liz questi cani sono la sua vita.

Ha sempre amato i cani e quando si sono trasferiti a casa sua, con una terra di mezzo acro, hanno deciso di creare un rifugio e una base per i cani, Bedforbullies, dove si prendono principalmente cura dei cani della razza Bull Terrier. L’organizzazione salva questa razza di cani e quindi ha iniziato ad accogliere dozzine di questi cani nella loro casa.

Ma per Mike era troppo. Liz spiega che erano sempre più allontanati. Suo marito credeva che la sua vita ruotasse attorno ai cani, che hanno per lo più problemi comportamentali. Sono passati 18 mesi e nessuno ha saputo nulla dell’altro. Liz è giustificata dicendo che ha la responsabilità di prendersi cura di questi cani. “Tranne i cani di tutto il mondo che sono stati colpiti o feriti gravemente.

” Investi circa 18 ore al giorno nelle tue cure. Non è facile, ma Liz dice che non potrebbe essere più felice e che non si pente di nulla della sua decisione. “Ho scelto di farlo e lo adoro”, ha detto Liz.