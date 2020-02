La scena esilarante di Patches ed il piccolo Elvis La scena esilarante di Patches ed il piccolo Elvis, che è diventata virale sul web..

Patches è una dolce bulldog che ha da poco dato alla luce un cucciolo, chiamato Elvis. Sin da subito il suo istinto materno, è venuto fuori ed infatti, fa di tutto per proteggere e per donare amore al suo piccolo. Vederli insieme è davvero commovente per tutta la loro famiglia.

Il dolce cane, è venuto al mondo con un labbro leporino ed è proprio per questo, che i loro amici umani, hanno deciso di non darlo in adozione, ma di tenerlo.

Il desiderio di questo persone, è che Elvis possa crescere vicino alla sua mamma e soprattutto amato e coccolato dalla sua famiglia umana.

Poche settimane fa, è stata pubblicata sul web una loro clip, che è diventata presto virale. Tutti sono rimasti a bocca aperta, nel vedere una scena molto simpatica di questa madre e del suo bambino.

Nel video, si può vedere che Patches spinge il suo verso un punto ben preciso, ma Elvis, non ha la minima intenzione di seguire ciò che vuole fare la madre e per questo, decide di ribellarsi.

Il dolce cagnolino inizia a ringhiare verso la madre e sin da subito, vuole far vedere il suo carattere prepotente e testardo. Una scena esilarante, che ha lasciato tutti sorpresi.

Patches cerca di calmarlo in tutti i modi, ma alla fine, decide di lasciar perdere e di non fargli fare più nulla. E’ proprio in quel momento, che Elvis torna da lei e cerca disperatamente la sua attenzione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo cerca di poter giocare di nuovo con la mamma e cerca anche il suo affetto ed il suo amore. Vederli insieme è davvero bellissimo ed è per questo che ha famiglia, ha voluto far vedere al mondo, questa clip.

Non sono bellissimi anche per voi questi dolci cagnolini? Fateli conoscere ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Dopo una telefonata, mi sono precipitata sul posto… quella scena non la dimenticherò mai