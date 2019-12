La storia di Christmas, il cane abbandonato nel bosco prima di Natale È stato gettato nel bosco pochi giorni prima di Natale. Christmas si è presto rassegnato a quella vita a lui sconosciuta e si è accasciato a terra, in attesa della morte....

Ogni anno, nel periodo di Natale, sono diversi gli spiacevoli episodi che sono costretti a subire i nostri amici a quattro zampe. Eppure dovrebbe essere il periodo nel quale si è tutti più buoni, ma la verità è che l’atmosfera natalizia non esiste più. Christmas, il cane nelle immagini di seguito, è stato trovato abbandonato in un bosco nella Valle Olona, in provincia di Varese.

È stato battezzato così, proprio perché trovato qualche giorno prima di Natale, da due ragazzi, che erano usciti a passeggio con i propri cani ed hanno visto il povero cucciolo, accasciato a terra.

Inizialmente, per via del suo pelo di colore bianco, hanno pensato che si trattasse di una pecora ma poi hanno capito che era un cane.

Non sapendo cosa fare, i due giovani hanno allertato l’ASL e le forze dell’ordine.

Tantissime sono state le persone che si sono strette intorno a questo cane, dandogli il supporto e l’affetto che merita. Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini, per cercare di scoprire se appartenga a qualcuno e quali maltrattamenti abbia subito.

Secondo le prime ipotesi, Christmas è stato tenuto abbandonato a se stesso e quando le sue condizioni sono peggiorate, è stato gettato nel bosco.

Il povero cane si è ritrovato solo e spaventato, in un posto dove non sapeva nemmeno procurarsi del cibo e alla fine ha deciso di accasciarsi a terra e di aspettare che la morte arrivasse a prenderlo. Era l’unico modo per smettere di soffrire.

Adesso però Christmas sta bene, è stato curato e rimesso in forma. Sta facendo fisioterapia ed ha ripreso a mangiare.

Adesso si trova ancora con i soccorritori, che ogni giorno si prendono cura di lui e gli insegnano il significato della parola amore, ma sono state tantissime le persone che si sono interessate a lui e che si sono fatte avanti per adottarlo.

Quando sarà considerato pronto, verrà scelta per lui la famiglia perfetta.