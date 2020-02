La storia di Gema, la cagnolina nata con cinque zampe E' nata con una diversità visibile all'occhio umano, ma Gema non si è rassegnata. Cammina come un canguro a causa della sua quinta zampa. Tutti avrebbero bisogno di conoscerla. Ecco perché... (TUTTE LE FOTO)

La protagonista di questa storia è una cagnolina che ha conquistato il cuore del mondo intero. Il suo nome è Gema e quando è nata, la sua famiglia ha subito notato che aveva qualcosa di diverso dai suoi fratellini… la cucciola è molto iperattiva ed è nata con cinque zampe, invece che quattro…

Vista la preoccupante situazione, quelle persone che la amano tanto, hanno deciso di portarla a far vedere ad un gruppo di specialisti della Stray Rescue che si trova a St. Louis, negli Stati Uniti.

Gema ha conquistato subito il cuore di quei medici e sin dal momento in cui è entrata nella struttura, ha dimostrato di essere un normalissimo cane, in grado di essere felice e dare amore, nonostante la sua diversità.

Con il passare del mesi, la cagnolina è cresciuta e la sua malformazione è diventata sempre più visibile. Gema ha una delle due zampe anteriori deformate e tre zampe anteriori, una delle quali è soltanto un “bozzo”, come si può vedere dalle sue foto.

Con il tempo e grazie all’aiuto di questi angeli, la cagnolina ha imparato a tenersi in equilibrio e a camminare stando sulle zampe posteriori, proprio come un piccolo canguro. E’ così che infatti è stata battezzata ed oggi conosciuta in ogni parte del mondo.

Gema è felice, perché non sa di essere diversa agli occhi delle persone. E’ una cagnolina socievole, solare e tanto dolce, capace di conquistare anche il cuore più duro!

E’ stata affidata, per ora, ad una famiglia che si è specializzata nella cura di animali con disabilità e che a giorni stabiliti, si occupa di portarla dal veterinario. Gema vive con altri cani “diversi” e con fratellini umani, che adora e che adorano lei!

Ciò che le immagini di questa cucciola insegnano, è che non bisogna mai discriminare un cane perché diverso. E’ in grado di amare e di farsi amare, come qualunque altro cane, con la sola necessità di qualche attenzione in più!