La storia di Pearl, il beagle obeso. "Lo hanno buttato per strada, era talmente grasso che non riusciva a fare nemmeno due passi da solo"

Il protagonista di questa storia è un Beagle di nome Pearl, che è stato trovato abbandonato per la strada dai volontari della Humane Society of Western Montana. Aveva un problema, era troppo obesa. Era così grassa che non riusciva nemmeno a fare due passi da sola. In più, aveva un’anca slogata, che andava ad aumentare i suoi problemi. I ragazzi, alla sua vista, sono rimasti sconvolti e l’hanno portato immediatamente dal veterinario più vicino.

Quest’ultimo le ha diagnosticato la malattia di Cushing, che per l’appunto causa principalmente il sovrappeso…

Pearl era così frustrata dalla sua situazione, che era entrata in uno stato di depressione e aveva perso la voglia di vivere. I volontari però, avevano deciso di non arrendersi e di fare tutto il possibile, per darle una seconda possibilità di vita. Era all’inizio del 2019, quando Pearl iniziò la sua terapia nell’acqua. Dopo soli 10 secondi, era esausta, ma con i giorni e con sessioni regolari, ha iniziato a resistere di più, fino ad arrivare a 15 minuti alla volta.

Questa terapia, affiancata ad una dieta corretta, sono state fondamentali contro la sua malattia. Alla fine del 2019 aveva perso la metà del suo peso corporeo ed era tornata a giocare.

Oggi, dopo un altro mese, è diventata il simbolo di milioni di persone in tutto il mondo, un’ispirazione che dimostra che se lo si vuole, tutto è possibile.

Purtroppo questo Beagle dovrà fare questa vita fino al resto dei suoi giorni, poiché è affetto da una malattia che potrebbe tornare a prendere il sopravvento, ma perlomeno adesso è felice e la morte non è tutto ciò che desidera. Prima era l’unica via d’uscita, adesso Pearl è circondata da persone che le vogliono bene e sulle quali potrà contare ogni giorno.

Vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno permesso a questo cane di riprendere in mano la sua vita e di scoprire il significato della parola amore.