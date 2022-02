Shorty era un chihuahua anziano molto dolce, che dopo aver trovato una nuova famiglia umana, ha perso la vita. Purtroppo le sue condizioni di salute erano molto gravi e non ce l’ha fatta, ma tutti sono felici perché è andato via da questo mondo circondato dall’affetto che meritava.

Ogni animale dovrebbe trovare il suo lieto fine, ma questo ovviamente non è sempre possibile. Tanti cuccioli non riescono a trovare degli amici umani disposti ad amarli.

Carli è una donna che vive in una piccola cittadina in Texas. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti ha adottato molto spesso dei cani dal rifugio locale, che avevano poche possibilità di sopravvivere.

La signora un giorno era uscita per fare delle commissioni. Ad un certo punto si è trovata davanti ad un negozio di animali ed ha notato un anziano chihuahua che era sdraiato dentro una cuccia.

Carli voleva sapere cosa gli stava accadendo ed è presto entrata per chiedere informazioni. È proprio mentre stava parlando, che ha scoperto la triste situazione del cane.

Shorty fino a qualche giorno prima aveva una casa ed un amico umano. Tuttavia, l’uomo è morto ed il piccolo si è ritrovato da solo. Stavano cercando una nuova famiglia, ma farlo adottare non era semplice.

La bellissima adozione di Shorty e i suoi problemi di salute

Il cane purtroppo era in sovrappeso ed aveva anche problemi alla tiroide. A causa della sua età avanzata, aveva poche energie. Carli non voleva lasciarlo in quelle condizioni ed infatti, ha presto deciso di portarlo a casa con sé.

La donna in un primo momento lo ha messo a dieta. Subito dopo lo ha sottoposto a tutte le cure di cui aveva bisogno. Inoltre, Shorty ha anche fatto amicizia con il suo fratellino a quattro zampe Toad.

Il cagnolino purtroppo è morto poco dopo la sua bellissima adozione. Carli per informare tutti della sua scomparsa, sul suo profilo social ha scritto: “Non credo di aver mai amato così tanto un animale domestico. Addio mio piccolo Shorty!” Dopo tante sofferenze il cucciolo è andato via da questo mondo circondato da tutto l’amore di cui aveva bisogno.