La storia di Wally, il cane che nessuno vuole Non è brutto, vuole solo una casa come tutti gli altri. C'è chi purtroppo aspetterà in eterno. Questa è la storia di Wally...

Sapete cosa renderebbe questo mondo perfetto? Se tutti i cani avessero una casa o provassero almeno una volta nella vita cosa voglia dire essere amati. Purtroppo ce ne sono alcuni che sono fortunati e altri che aspettano fino all’ultimo giorno della propria vita. Quando una persona va in un rifugio per adottare un animale, seglie sempre quello più bello, più cucciolo, con meno problematiche.

Gli anziani, quelli con problemi di salute e quelli “brutti”, finiscono per morire dentro quei freddi box.

Il cane che vedete nelle foto di seguito, si chiama Wally e non ha avuto una vita facile. Tutto ciò che desidera oggi, è trovare una famiglia, con la quale trascorrere i suoi ultimi anni di vita. Wally è arrivato per la prima volta in un rifugio di New York, dopo essere stato trovato come un cane randagio. Aveva quasi 10 anni.

Aveva diversi problemi di salute, un’infezione della pelle e cecità in un occhio. Era uno di quei cani che di solito non vengono adottati.

Wally però fin da subito ha dimostrato di avere una personalità meravigliosa ed ha instaurato un legame speciale con tutti i volontari.

I ragazzi hanno pubblicato la sua foto sul profilo social con la speranza di riuscire a trovargli una famiglia. Sfortunatamente, fino adesso, ancora nessuno si è recato al rifugio per lui, ma loro continuano ad essere ottimisti

C’è ancora speranza per Wally e anche noi siamo certi che presto troverà la famiglia giusta, che gli insegnerà cos’è l’amore.

Nel frattempo potrà contare su quegli angeli che ogni giorno salvano decine di animali in ogni parte del mondo, cambiando i loro destini e regalandogli una seconda possibilità di vita. Il destino dei nostri amici animali sarebbe soltanto la morte, se non esistessero queste persone, che dedicano la loro vita a salvarli, senza chiedere nulla in cambio.