La storia di Wiley, il cagnolino con il naso a forma di cuore Le sue immagini girano sul web da molto tempo, ma in pochi conoscono la storia di Wiley, il cagnolino con il naso a forma di cuore. Eccola qui...

Il cagnolino nelle immagini di seguito si chiama Wiley ed è diventato famoso nel mondo del web per la sua bellissima particolarità. Questo cucciolo di dalmata di un anno, ha il nasino a forma di cuore. Ha una pagina Instagram con più di 120 mila follower. La sua mamma umana si chiama Lexi Smith, una giovane ragazza di circa 26 anni.

“Queste sono le immagini dei miei 54 kg di sciocco, goffo, impertinente, affamato, coccolone e curioso amore felice. Nessuna di loro, nonostante siano meravigliose, potrà mai catturare tutto ciò che è e tutto ciò che significa per me. E’ il mio migliore amico”, ha scritto Lexi.

Wiley vive in Colorado, dall’Oklahoma. E’ stato adottato dalla sua mamma circa un anno fa, nel giorno di San Patrizio. E’ nato da una cucciolata di undici fratellini pelosi.

Già dalla nascita si intravedeva il cuore sul suo nasino, anche se non era ben definito e nessuno era certo che sarebbe diventato così!

“Non l’ho scelto per la sua particolarità, anche perché ero consapevole che le macchioline dei dalmata, cambiano con la crescita. L’ho scelto perché quando ho chiesto al suo allevatore la personalità di quei cuccioli, lui ha descritto Wiley come un animale che amava dormire, mangiare ed essere coccolato. In quel momento ho capito che avevamo davvero molto in comune!”

“Ciò che ama di più, sono le escursioni e siamo davvero fortunati a vivere in Colorado, perché abbiamo posti meravigliosi da esplorare e nei quali Wiley può giocare felice. Gli piace anche viaggiare in auto e sedersi dove può guardare fuori dal finestrino come un vero copilota. Quando gli viene sonno, però, non c’è nulla che può ostacolarlo! Si addormenta ovunque!

“I tratti dalmati più veri di Wiley mi fanno costantemente ridere. Di solito, è una risatina accoppiata ad uno scuotere la testa, ridere dalla frustrazione totale per la sua testardaggine, ma fa parte della sua razza e non lo cambierei con nulla al mondo!”

“Ha un cuore meraviglioso e non sto parlando di quello sul suo naso! Ama tutti quelli che incontra ed è sempre così entusiasta di fare nuove amicizie!”

“Molte persone lo riconoscono come: è quel cane di internet! E poi rimangono meravigliate a fissare il suo naso.

Io ho un account personale, ma crearne uno dedicato solamente a Wiley mi è sembrato un ottimo modo per archiviare tutte le mie foto e mantenere una sequenza temporale della sua vita. “