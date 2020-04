La strategia della cagnolina per dormire più a lungo diventa virale Questa dolce cagnolina ha escogitato una strategia unica per riuscire a dormire più a lungo. La sua idea è diventata ben presto virale

Edna è una cagnolina davvero molto intelligente. Se c’è una cosa che le piace fare è sicuramente dormire. E la capiamo, perché è anche la passione di molte persone all’ascolto. Edna ha escogitato un modo per poter dormire anche all’asilo per cani. E la sua strategia per poter fare un pisolino ha fatto il giro del web diventando virale.

Gli asili per cani sono utili per chi deve andare a lavorare e non vuole lasciare a casa da soli i propri animali domestici. In questo modo i cani possono anche socializzare tra di loro, imparando a convivere e giocare insieme.

La routine di Edna quando arriva nella sua scuola è più o meno sempre la stessa: prima gioca per tre-quattro ore come se non ci fosse un domani. E poi dorme per il resto della giornata.

Edna è un cane socievole, è amica di tutti all’asilo, non ha problemi a intrattenersi con gli altri.

Ma quando i compagni diventano troppi diventa difficile per lei trovare uno spazio per dormire tranquillamente.

Per Edna è diventata una vera e propria sfida trovare un posto dove stare a fare il pisolino.

Dopo una lunga giornata di gioco, Edna decide che è l’ora del pisolino e si mette a cercare il cucciolo più morbido della scuola materna, da usare come letto. Non deve più mettersi a cercar eun posto dove dormire, perché può comodamente farlo sui suoi compagni.

Sa bene che troverà sempre qualcuno disposto a farla dormire per un po’. E così può continuare a fare il suo pisolino indisturbata.

E più i compagni sono grandi, più è bello dormire sulla loro pelliccia morbida e comoda. Si schiacciano dei pisolini lunghissimi in questi letti improvvisati.

La sua idea è decisamente intelligente e in breve tempo ha fatto il giro del web diventando virale.