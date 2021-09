La storia della barboncina Dolly si è diffusa sul web negli ultimi giorni. La vita dei cani randagi è spaventosa e triste, ma per fortuna ci sono tantissime associazioni che cambiano il destino di tanti poveri animali.

Credit: The Forgotten Dog Foundation – Facebook

Il salvataggio di questa cucciola è stato effettuato dalle organizzazioni Hope for Paws e Lost Dog Foundation. Quando i volontari sono venuti a conoscenza della situazione della povera Dolly, sono subito intervenuti in suo soccorso. La cagnolina era denutrita, sporca e aveva il pelo talmente lungo ed arruffato, che i ragazzi non riuscivano nemmeno a capire se si trattasse di una femmina o di un maschio. Era chiaramente spaventata, ma la squadra ha fatto del suo meglio per confortarla.

Abbiamo ricevuto una telefonata da parte di una donna a Sylmar, che ci diceva che un cane randagio con il pelo molto arruffato stava frugando da mesi in cerca di cibo nei bidoni della spazzatura in un lotto vuoto. Aveva cercato di avvicinarla, senza riuscirci. Così ha ben pensato di chiedere il nostro aiuto.

Credit: The Forgotten Dog Foundation – Facebook

La piccola Dolly riusciva a malapena a vedere a causa del pelo che copriva i suoi occhi.

La trasformazione di Dolly

Grazie all’intervento dei volontari e a quello di un toelettatore, Dolly ha iniziato la sua trasformazione. A quel punto, la cucciola ha capito che quegli esseri umani di cui aveva tanta paura, volevano soltanto aiutarla ed ha iniziato a mostrare la sua dolcissima personalità.

Dolly era felice, giocosa ed eccitata e in poco tempo siamo riusciti a trovarle una famiglia disposta ad adottarla! Una volta in una famiglia affidataria, Dolly ha iniziato a prosperare! Oggi si chiama Paris ed ha una sorella barboncina di nome Nicky con cui giocare e correre libera e felice.

Credit: The Forgotten Dog Foundation – Facebook

Questa dolcissima cagnolina oggi ha una nuova vita grazie al grande lavoro dei volontari!