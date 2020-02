La triste esperienza dell’amico umano di Chewy e Lucy La triste esperienza dell'amico umano di Chewy e Lucy, che non può più rivedere i suoi cuccioli

Butte è un uomo che vive nel Montana, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, infatti diversi anni fa aveva adottato due cuccioli, che ha chiamato Chewy e Lucy. Aveva instaurato un legame speciale con loro e vederli insieme, era bellissimo.

Il signore, poco tempo fa, ha fatto un grave errore ed infatti doveva scontare ottanta giorni di carcere. Ne era consapevole ed ha fatto di tutto per cercare di trovare una soluzione per i piccoli.

Aveva chiesto ad una sua amica, di fare da dog sitter ai suoi piccoli, poiché non aveva altra soluzione e non voleva lasciarli soli in quel lungo periodo.

Si chiama Lane e Butte, nei giorni in cui è stato in carcere, le faceva una telefonata a settimana per chiederle come stavano i suoi amati cagnolini e se sentivano la sua mancanza.

Quando è arrivato il suo momento di uscire, l’uomo non desiderava altro che poter tornare a casa e riabbracciare Chewy e Lucy.

Quando è arrivato nella sua abitazione, però, ha fatto una triste scoperta, che lo ha letteralmente sconvolto. Non avrebbe mai potuto immaginare, che quella ragazza avrebbe potuto fare una cosa del genere. Lane aveva portato entrambi i suoi cuccioli, al rifugio di Chealse Bailey Animal Shelter.

Li aveva praticamente abbandonati e quando il signore è andato lì per riprenderli, ha scoperto che erano già stata adottati. Una vicenda terribile, che ha scioccato la famiglia, ma anche tutta la comunità.

Butte vuole provare in tutti i modi a riprenderli, ma secondo la legge, non c’è soluzione a questo evento, poiché passate le settanta due ore, i cuccioli non possono più essere adottati da altre persone.

Una vicenda terribile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Speriamo che il signore riesca a trovare una soluzione molto in fretta.

