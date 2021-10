La fedeltà e la lealtà degli animali domestici ci lascia sempre senza parole. Come nel caso del cane che aspetta fuori dall’ospedale il padrone che è stato ricoverato perché non si sentiva molto bene. Lui non si è mosso da davanti alla porta per 3 giorni e 3 notti in attesa di poterlo riabbracciare. E per fortuna la sua è una storia a lieto fine.

Fonte foto da video YouTube di en ONE Perú

Lucky, questo il nome del cane che è stato soprannominato Hachiko per la sua lealtà e che, a differenza del ben più famoso cucciolo, ha potuto riabbracciare il suo amico umano, ha aspettato il padrone per tre giorni fuori dall’ospedale Guillermo Almenara di Lima, in Perù.

La sua storia ha conquistato tutto il mondo, da quando è stato visto correre dietro un’ambulanza che trasportava a bordo il suo proprietario, diretto all’ospedale della capitale peruviana. Non poteva entrare per stargli accanto in quel momento di difficoltà, ma Lucky non si è più mosso da davanti all’ingresso dove per l’ultima volta ha visto entrare il padrone.

Le immagini hanno iniziato subito a diffondersi e la storia ha attirato l’attenzione di tantissime persone nel suo paese. E così la gente si è mobilitata per lui, per portare cibo, vestiti per coprirsi, giochi e persino una cuccia per ripararsi dalle intemperie, soprattutto di notte.

Inizialmente si pensava che il padrone di Lucky fosse stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. Poi il comandante Alzamora ha riconosciuto il suo cane e ha raccontato la vera storia del suo amatissimo Lucky, un cane davvero fedele.

Fonte foto da video YouTube di en ONE Perú

Cane aspetta fuori dall’ospedale in attesa del suo proprietario

Il cane ha seguito l’ambulanza che trasportava l’agente di polizia e ha atteso lì per poter riabbracciare il suo padrone. Il comandante lo ha riconosciuto e dopo poco tempo si sono ritrovati.

Fonte foto da video YouTube di en ONE Perú

Il video della reunion è davvero commovente.

