La volpe intrappolata una volpe era rimasta intrappolata a causa di una corda

In una regione a sud della spagna un ciclista assieme ad un amico stavano facendo il loro solito allenamento. Improvvisamente uno dei due si ferma in quanto aveva notato tra i cespugli qualcosa che si muoveva velocemente. Una volta fermati i ciclisti si avvicinarono per capire che cosa c’era di strano tra quei cespugli. Sbucò fuori una volpe, la quale si dimenava perché era rimasta intrappolata con il collo legato ad una corda.

Il ciclista capì che doveva intervenire immediatamente in quanto la volpe, a forza di agitarsi poteva rimanere strozzata o peggio poteva morire per disidratazione o per mancanza di cibo.

Dopo un po’ la situazione sembrava andare sempre peggio, la volpe si agitava sempre di più in quanto non si fidava dell’uomo che invece era lì solamente per aiutarla. La situazione sembrava potesse finire tragicamente ma all’improvviso il ciclista, dopo molti sforzi, riuscì nell’intento di liberare la volpe grazie a un coltellino che si era reso conto di avere in tasca.

Alla fine la volpe corse via verso la foresta e il ciclista esultò dalla gioia in quanto era riuscito incredibilmente a salvargli la vita. Grazie al cielo è finita bene per la povera volpe intrappolata, sopratutto grazie a un gesto di grande altruismo del ciclista che ha arrestato la sua corsa per soccorrere l’animale in difficoltà.

Fortunatamente ci sono persone come queste che amano gli animali e non fanno finta di niente come purtroppo molte volte accade. Se trovate per strada un’animale in difficoltà aiutatelo sempre, avrete salvato una vita e lui vi ringrazierà sempre.

Sono esseri dotati di amore e dolcezza, dedicano la loro vita per noi e abbiamo il dovere di aiutarli sempre.