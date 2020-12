Il gatto con la spazzatura ci gioca tutto il giorno. Questo è il racconto di un micio che con malizia butta via nel bidone dell’immondizia tutto quello che gli capita a tiro. E la sua famiglia umana trova di continuo nel cestino cose che non sa assolutamente come possano essere finite lì dentro. Ecco cosa hanno detto.

Kerstin Reif a The Doco ha raccontato che il suo gatto Pieru è adorabile, dolce, amorevole. Ma è anche molto malizioso e adora fare da quando è piccolo cose che non dovrebbe.

Ad esempio, come molti altri gatti, adora buttare giù le cose dalle superfici. Ma quello che lo appassiona di più è centrare con quegli oggetti il bidone dell’immondizia.

Il suo soprannome oggi è Getoffthetable, per indicare che lui passa le sue giornate a buttare giù le cose. Il bidone della spazzatura lo ha scoperto da poco.

Sfortunatamente il nostro bidone della spazzatura è vicino al tavolo e ovviamente fa rumori divertenti quando mette qualcosa.

Ed è per questo motivo che lui ci butta di tutto.

Circa un anno fa ho perso la mia penna e l’ho trovata nel cestino, ma ero sicuro di non averla gettata lì né giaceva in un modo che avrebbe potuto farmi capire che fosse caduta da sola.

Gatto con la spazzatura come hobby: perché gli piacerà tanto fare quegli scherzetti?

A quanto pare Pieru butta tutto lì dentro perché è divertente e perché adora il rumore che le cose fanno quando cadono nel bidone.

La sua famiglia umana oggi deve ricordarsi di guardare prima nel cestino dei rifiuti quando non trova qualcosa. O di controllare meglio prima di svuotarlo.

Fonte YouTube Rumble Viral

Del resto, ognuno ha i suoi hobby e questo micio ha trovato quello più adatto alle sue passioni. Sperando di non finirci dentro prima o poi o, peggio, di rimanere incastrato.