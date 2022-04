Vieni a conoscere Magnus , il cane di razza Labrador che conosce 6 posizioni Yoga e non ha paura di farti vedere quanto è bravo. I suoi video, mentre fa pratica con la sua migliore amica umana, stanno facendo il giro di TikTok e hanno già mandato fuori di testa gli utenti su internet. Perché è semplicemente incredibile quello che riesce a fare.

Fonte foto da video su TikTok di magnusthetherapydog

Magnus è un Labrador Retriever che ha un profilo su TikTok, in cui aiuta le persone e altri animali domestici a fare yoga insieme alla sua tutor. Le lezioni virtuali di questa strana coppia sono un vero e proprio successo online, dal momento che ha milioni di follower tra TikTok e Instagram.

Magnus sa bene come si fa yoga ed è anche in grado di srotolare perfettamente, usando solo il suo tartufo nero, il tappetino per fare pratica: oltre a essere bravo nello yoga, il cucciolone lavora anche negli ospedali per poter dare una mano a pazienti e bambini ricoverati.

Ogni giorno i canali social di Magnus sono seguitissimi, grazie ai video che la sua tutor posta ogni giorno. Si parla di lui, di come passa le giornate, di sana alimentazione, di giochi, bagnetti, passeggiate e ovviamente non possono mancare le lezioni di yoga.

Il cane sa sempre come mettersi per far vedere come si pratica questa antica disciplina orientale, che ha preso sempre più piede anche in Occidente. Sa muoversi in perfetta sincronia con la partner, come se fossero davvero un tutt’uno: incredibile.

Fonte foto da video su TikTok di magnusthetherapydog

Labrador conosce 6 posizioni Yoga e le fa meglio di tante persone

Il video ovviamente è diventato virale in breve tempo ed è uno dei più visti sul canale TikTok del Labrador.

Fonte foto da video su TikTok di magnusthetherapydog

Più di 2 milioni di persone hanno potuto ammirare le sue doti.