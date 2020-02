L’adozione di Chupey, il cane sempre sorridente È nato con dei disturbi per colpa di un allevatore irresponsabile. A causa del suo difetto, ha un sorriso permanente, ma non solo... Questa è la storia di Chupey e di un angelo che l'ha salvato

Kaley Carlyle è una terapista che ha salvato dalle mani di un allevatore, un cucciolo con un disturbo convulsivo. Era disgustata da ciò che faceva quell’uomo, ma quanto vedeva animali come quello, il suo cuore si scioglieva e capiva che doveva fare qualunque cosa per aiutarli.

Il cagnolino nelle foto, è nato senza pelliccia e con il fegato debole. A causa del suo difetto, le sue labbra non riescono a coprire i denti, il che fa sembrare il suo sorriso permanente e allo stesso tempo il suo viso adorabile. Kaley ha deciso di chiamarlo Chupey ed ha iniziato a prendersi cura di lui. Il cagnolino, inizialmente, dormiva ben 23 ore al giorno e sembrava essere sempre felice. Oggi ha 2 anni e sta conquistando il cuore del mondo intero. Le sue immagini sono ovunque sul web e il suo sorriso riesce a conquistare anche il cuore più duro!

È un cane “simpatico” e coccolone e grazie alla sua mamma umana, ha sempre dei caldi vestiti, che lo aiutano a non sentire freddo e a sostituire il suo pelo assente.

Eccolo qui nel video di seguito:

Chupey è un cane diverso e la sua storia dimostra a tutti quello che discriminano animali come lui, quanto amore possono dare se solo altre persone come questa donna meravigliosa, fossero disposte a dare loro una possibilità.

I cani come Chupey vengono abbandonati per le strade, incontro a morte certa o sono costretti a passare la vita nei canili, dove alla fine muoiono di vecchiaia o vengono soppressi perché considerati “non adottabili” e il loro “sacrificio” serve per fare spazio a cuccioli più giovani e più “ricercati” dai possibili adottanti.

Sicuramente hanno bisogno di più attenzioni, ma l’amore che questi animali riescono a dare, non ha misura.

Il mondo sarebbe un posto migliore se ci fossero più persone come Kaley Carlyle! Vogliamo dirle semplicemente GRAZIE!