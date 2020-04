L’adozione speciale di un cane speciale: la storia di Marvin in un video Oggi vi raccontiamo una bellissima storia, per fortuna con un lieto fine dopo una serie di esperienze travagliate: ecco l'adozione di Marvin

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un’adozione speciale, il racconto di una vita, quella di Marvin, che sicuramente non è stata facile fin dall’inizio, che è passata attraverso prove anche dure da affrontare, fino ad arrivare finalmente al lieto fine finale. Il nome Marvin è stato dato a questo bellissimo cane dalla ONG Cao Sem Dono, che lo ha accolto e salvato.

L’associazione lo ha chiamato Marvin Superação. A luglio del 2017 purtroppo il cucciolo è stato investito in un’autostrada di San Paolo. Ha rischiato di morire, visto che nessuno per un giorno intero è intervenuto per poterlo salvare. L’associazione di volontari ha accolto l’animale e gli ha dato tutto quello di cui aveva bisogno.

Purtroppo a causa dell’incidente, i medici veterinari hanno provveduto ad amputargli le due zampe posteriori. Ma questo non gli ha impedito di continuare a essere il cane attivo e felice che evidentemente era sempre stato.

Vicente Neto, direttore della ONG Cão Sem Dono, afferma che sono stati necessari tre interventi chirurgici per mantenere in vita l’animale: l’associazione ha speso 25mila dollari per gli interventi chirurgici e hanno dovuto procurargli una borsa da trascinamento per poterlo fare camminare, visto che non è mai riuscito a usare la sedia a rotella pensata per i pets.

La sua storia sembra tragica, non fosse che a un certo punto è entrato nella sua vita un vero e proprio eroe. Everton Holanda vive con la sua famiglia a Mossoró, un agente immobiliare specializzato nel turismo. Ama gli animali fin da quando è piccolo e nel corso della sua vita ha praticamente vissuto con qualunque tipo di animale possibile e immaginabile.

Nel 2018 Victor, uno dei suoi figli, ha portato a casa Bradockk, un cucciolo di Pitbull. Da quel giorno si è iscritto a molte pagine dedicate ai cani per saperne di più, anche a pagine di adozione.

Non sa per quale motivo, ma da qualche tempo aveva un sogno, forse più una missione: adottare un cane con bisogni speciali. Ed ecco che un giorno si è imbattuto nella storia di Marvin. E si è innamorato di lui a prima vista. I 3mila chilometri che li separavano non erano un ostacolo per l’adozione. Finalmente per Marvin era arrivato il lieto fine.